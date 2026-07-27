Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

Юрий Берендий
27 июля 2026, 19:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Конкретный месяц зависит от результатов стендовых испытаний двигателя, после которых ракета будет использоваться для нанесения ударов по целям в России.
Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки
Балистические удары по Москве - в Fire Point назвали сроки первых ударов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Удары баллистическими ракетами по Москве начнутся осенью
  • Задержку вызвало строительство трех заводов по производству двигателей
  • Балистическая ракета доставляет 800 кг на расстояние 850 км

Удары украинскими баллистическими ракетами по Москве начнутся этой осенью, а конкретный месяц определят результаты стендовых испытаний двигателя. Об этом сообщил совладелец компании Fire Point, которая производит, в частности, ракеты "Фламинго", Денис Штилерман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Сейчас ключевая задача производителя - подтвердить надежность силовой установки и целостность корпуса под нагрузкой, и только после этого изделие переходит в следующую фазу.

видео дня

"Технические нагрузки выдерживаются, конструкция не разрушается. Двигатель работает. Далее мы сразу же запускаем его и проводим тестовый полет. Видим, что все работает в соответствии с полетной задачей", - рассказал Штилерман.

Объекты для первых боевых пусков будет выбирать командование, и среди них совладелец Fire Point не ожидает второстепенных.

"И дальше уже начнутся полёты на территорию России. Военные будут определять, куда именно. Но я думаю, что, конечно же, это будут какие-то значимые цели уже с самого начала", - отметил он.

Смотрите видео с заявлением Штилермана:

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки
/ Скриншот

Назвать конкретный месяц, когда стоит ожидать ударов украинской баллистической ракетой по Москве, Штилерман отказался. Все сроки, по его словам, зависят исключительно от того, как отработает двигатель на стенде. Работа, подчеркивает он, ведется в максимально сжатые сроки.

Предположение о том, что производитель до сих пор не достиг необходимой точности попаданий, Штилерман отвергает. Причина сдвига графика была чисто инфраструктурной - речь шла о новом производственном объекте с тройным запасом прочности.

"Речь идет о том, что у нас просто там не построили ПХЗ. Нам нужно было построить в Украине, причем мы ведь никогда не строим один ПХЗ, мы построили три ПХЗ для того, чтобы заливать двигатель. Чтобы, если один разрушится, мы могли сразу переехать на другой", - отмечает он.

Речь идет об огромном предприятии с миксерами, которые осуществляют заливку топлива. Габариты самой ракеты Штилерман описывает через её боевые параметры.

"800 килограммов доставить на 850 километров - это такая большая ракета", - сказал он.

Баллистическая ракета FP-9
Балистическая ракета FP-9 / Инфографика: Главред

"Крым должен вернуться в состав Украины"

Отвечая на вопрос о том, могут ли украинские баллистические ракеты, нацеленные на цели в Москве, стать решающим фактором в войне и кратчайшим путем к победе Украины, соучредитель Firepoint Денис Штилерман высказал мнение, что одних только ракет для этого недостаточно.

По его убеждению, решающий эффект может обеспечить лишь комплексный подход. Он положительно оценил нынешнее военное руководство Украины, отметив, что оно занимает бескомпромиссную позицию в отношении России и способно реализовать меры, которые в конечном итоге могут привести к распаду российского государства.

Штилерман также заявил, что уже заметны признаки внутренних перемен в России. По его словам, в Москве существенно выросла стоимость топлива, а на временно оккупированном Крымском полуострове бензин значительно подорожал. Он утверждает, что Крым фактически оказался без надлежащего снабжения, о чем, по его мнению, свидетельствуют пустые полки в магазинах и дефицит товаров. Эксперт считает, что Россия приближается к серьезному внутреннему кризису.

"Крым - это уже всё. Они о Крыме забыли. Они его уже бросили. Это уже на 100%. Потому что я вижу пустые полки магазинов в Крыму. Отсутствие всего. До коллапса им осталось совсем немного", - утверждает Штилерман.

Финал войны он жестко увязывает с территориальным вопросом и напомнил совет президента Азербайджана Алиева, который призвал никогда не соглашаться с оккупацией.

"Поймите, эта война не сможет закончиться, пока мы не восстановим границы 1991 года", - убежден он.

Второй обязательный элемент - устранение самой возможности нового нападения, иначе Украина десятилетиями будет финансировать оборону от соседа и терять инвесторов из-за 3000 километров границы с враждебными государствами.

"А пока мы не разрушим Российскую империю или не создадим какую-то 500-километровую демилитаризованную зону на территории России, если она не развалится... Вы понимаете, что мы превратимся в страну, рядом с которой живёт просто агрессивный сосед, и нам придётся тратить огромные средства на противостояние этому соседу", - подчеркнул Штилерман.

Ключевые цели в РФ: куда дотянется Украина ракетой FP-9
Ключевые цели на территории РФ, которые может поразить ракета FP-9 / Инфографика: Главред

Почему Украина не сможет запустить производство баллистических ракет до конца войны - комментарий эксперта

Серийного производства баллистических ракет в Украине не стоит ожидать до окончания войны. Об этом сообщил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24".

Главное препятствие - скорость, с которой противник меняет систему перехвата. Решения, которые сегодня пробивают защиту, через несколько месяцев могут оказаться бесполезными, поэтому каждое изделие проходит непрерывную доработку.

"Конвейерного производства до конца войны не будет. Потому что любое средство, которое мы запускаем на вражескую территорию, требует постоянного апгрейда. Соответственно, говорить о серийном производстве пока рано", - отметил Храпчинский.

Классическая модель, при которой предприятие штампует однотипные изделия, работает в другой ситуации, убежден Храпчинский: когда вооружение накапливают на складах или расходуют на полигонных стрельбах. В боевых условиях цикл иной - параметры и возможности изделия пересматриваются каждые три-шесть месяцев.

Выход эксперт видит в архитектуре самих изделий: конструкция должна позволять быстро заменять отдельные узлы, не переделывая всю платформу.

"Именно поэтому я подчеркиваю, что любое современное оружие должно быть модульным", - добавил Храпчинский.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики ISW отмечали, что удары по складам Wildberries создают дополнительные требования к защите важных объектов России и оказывают давление на её ПВО. После последних атак Кремль срочно усиливает ПВО в Московской области и вокруг ключевых объектов. За прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по 10 складам Wildberries.

Пресс-служба Russ & Wildberries сообщила о заблаговременной плановой эвакуации логистического центра в Екатеринбурге в связи с инцидентом на объекте. Видео и свидетельства указывают на атаку дронами на склад, которая привела к пожару на территории логистического центра.

Волонтер Сергей Стерненко сообщил о поражении важной инфраструктуры в нескольких регионах РФ во время ночных атак. По сообщениям местных жителей, зафиксирована массированная атака дронов на Ярославль, Ростов и Белгород. В результате атак в Белгороде произошло аварийное отключение света и повреждение жилых домов.

Читайте также:

О персоне: Денис Штилерман

Денис Штилерман - совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине новости Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

20:00Украина
Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

19:43Война
Прыжок цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

Прыжок цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

19:21Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Четыре знака зодиака наконец-то сбросят бремя с плеч: кому улыбнется фортуна

Четыре знака зодиака наконец-то сбросят бремя с плеч: кому улыбнется фортуна

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Какое сливочное масло лучше на самом деле: разница между 72,5% и 82,5% удивит

Какое сливочное масло лучше на самом деле: разница между 72,5% и 82,5% удивит

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

Последние новости

21:20

Как долго действует сертификат НМТ — что нужно знать абитуриентам

20:55

Эксперты разрешили спор и дали точный совет: где и как правильно хранить яйцаВидео

20:42

Сколько моркови добавлять в бульон — что советуют опытные повара

20:31

Как правильно обрезать огурцы, чтобы собирать урожай до осени — секрет огородникаВидео

20:24

Красивое, но забытое украинское слово "погіддя": что оно на самом деле означает

Если Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — ШапранЕсли Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — Шапран
20:00

Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

19:43

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы срокиВидео

19:24

Маринованные огурцы без уксуса — зачем венгры кладут в банку хлеб

19:21

Прыжок цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

Реклама
19:10

Почему блокада Чёрного моря открывает для РФ возможность для мирных переговоров: Денисенко назвал причинумнение

19:01

Замораживание вредит продуктам — что не стоит класть в морозилку

18:56

Зачем дачники закапывают чайные пакетики: результат удивит через несколько днейВидео

18:55

Сантехник не понадобится: простой трюк быстро справится с сильным засоромВидео

18:20

Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

17:45

"Мамин сынок": языковой лайфхак, как назвать любимчика на украинском языке

17:35

Запах секонд-хенда исчезнет после первой обработки: трюк, о котором мало кто знает

17:34

Россия потеряла самолет L-39 "Альбатрос" в Краснодарском крае - подробности

17:34

Названы цели новых массированных ударов по городам Украины: куда будет бить Россия

17:26

Не дает покоя Бандера: в Польше поставила свои условия для вступления Украины в ЕС

17:09

Август 2026 года: какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака

Реклама
16:53

Путь к богатству откроется для трех знаков зодиака — кто скоро разбогатеет

16:53

За 5 лет НАПК так и не смогло наказать Главу ДРС Алексея Кучера за миллионы долларов в крипте неизвестного происхождения

16:49

Не всё то золото, что земля: как долго придётся выходить в кэш?

16:44

Где сейчас золото Полуботка и почему его не отдали украинцам: история получила продолжениеВидео

16:35

Необычный трюк поваров: зачем добавлять тёртое яблоко в фарш

16:32

Путин внезапно начал выходить к людям: в СМИ раскрыли причину необычного поведения

16:29

Зачем в СССР делали заправки с подачей бензина сверху: настоящая причина удивит

16:26

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизньВидео

16:13

Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 28 июля

15:57

Нападение на выставку в Киевской области, в результате которого погибли 11 человек: какое решение принял суд в отношении организатора

15:55

Большинство готовит куриную печень неправильно: два ингредиента сделают ее идеальной

15:53

Что делать, если постоянно течет бачок унитаза: быстрый ремонт без инструментов

15:53

Жара или дожди осенью: о чем говорят народные приметы 28 июля

15:33

Экспертов по делам НАБУ пытаются поставить на службу обвинению - экс-прокурор САП

15:19

Неудачный выбор: какие цветы не стоит дарить на день рождения

15:14

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для РоссииВидео

15:02

Пауза, а затем резкий прорыв в финансах: гороскоп Таро на август 2026 для ОвновВидео

14:31

Для чего опытные кулинары добавляют муку к огурцам: гениальный кухонный лайфхак

13:45

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

13:37

Догадываются единицы: что на самом деле означает выражение "ханьки м’яти"

Реклама
13:33

Тест на IQ: нужно найти два уникальных пляжных предмета за 10 секунд

13:05

"Можно назвать публично": Шапран раскрыл истинную цель атак на WildberriesВидео

12:49

Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за "акцента" — подробности

12:40

Как правильно выбрать товары и спланировать ремонт в доме новости компании

12:19

Получится в разы вкуснее магазинной: как заготовить сладкую кукурузу на зиму

11:53

О кастрюле можно забыть: лайфхак для стерилизации детской бутылочки за 15 минут

11:51

Березка исчезнет навсегда: садовник назвал хитрый трюк против сорнякаВидео

11:32

Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

11:10

Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды

11:05

Даже очень старая терка станет острой за считанные минуты: как заточить ее дома

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять