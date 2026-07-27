Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

Конкретный месяц зависит от результатов стендовых испытаний двигателя, после которых ракета будет использоваться для нанесения ударов по целям в России.

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Балистические удары по Москве - в Fire Point назвали сроки первых ударов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Удары баллистическими ракетами по Москве начнутся осенью

Задержку вызвало строительство трех заводов по производству двигателей

Балистическая ракета доставляет 800 кг на расстояние 850 км

Удары украинскими баллистическими ракетами по Москве начнутся этой осенью, а конкретный месяц определят результаты стендовых испытаний двигателя. Об этом сообщил совладелец компании Fire Point, которая производит, в частности, ракеты "Фламинго", Денис Штилерман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Сейчас ключевая задача производителя - подтвердить надежность силовой установки и целостность корпуса под нагрузкой, и только после этого изделие переходит в следующую фазу.

видео дня

"Технические нагрузки выдерживаются, конструкция не разрушается. Двигатель работает. Далее мы сразу же запускаем его и проводим тестовый полет. Видим, что все работает в соответствии с полетной задачей", - рассказал Штилерман.

Объекты для первых боевых пусков будет выбирать командование, и среди них совладелец Fire Point не ожидает второстепенных.

"И дальше уже начнутся полёты на территорию России. Военные будут определять, куда именно. Но я думаю, что, конечно же, это будут какие-то значимые цели уже с самого начала", - отметил он.

Смотрите видео с заявлением Штилермана:

/ Скриншот

Назвать конкретный месяц, когда стоит ожидать ударов украинской баллистической ракетой по Москве, Штилерман отказался. Все сроки, по его словам, зависят исключительно от того, как отработает двигатель на стенде. Работа, подчеркивает он, ведется в максимально сжатые сроки.

Предположение о том, что производитель до сих пор не достиг необходимой точности попаданий, Штилерман отвергает. Причина сдвига графика была чисто инфраструктурной - речь шла о новом производственном объекте с тройным запасом прочности.

"Речь идет о том, что у нас просто там не построили ПХЗ. Нам нужно было построить в Украине, причем мы ведь никогда не строим один ПХЗ, мы построили три ПХЗ для того, чтобы заливать двигатель. Чтобы, если один разрушится, мы могли сразу переехать на другой", - отмечает он.

Речь идет об огромном предприятии с миксерами, которые осуществляют заливку топлива. Габариты самой ракеты Штилерман описывает через её боевые параметры.

"800 килограммов доставить на 850 километров - это такая большая ракета", - сказал он.

Балистическая ракета FP-9 / Инфографика: Главред

"Крым должен вернуться в состав Украины"

Отвечая на вопрос о том, могут ли украинские баллистические ракеты, нацеленные на цели в Москве, стать решающим фактором в войне и кратчайшим путем к победе Украины, соучредитель Firepoint Денис Штилерман высказал мнение, что одних только ракет для этого недостаточно.

По его убеждению, решающий эффект может обеспечить лишь комплексный подход. Он положительно оценил нынешнее военное руководство Украины, отметив, что оно занимает бескомпромиссную позицию в отношении России и способно реализовать меры, которые в конечном итоге могут привести к распаду российского государства.

Штилерман также заявил, что уже заметны признаки внутренних перемен в России. По его словам, в Москве существенно выросла стоимость топлива, а на временно оккупированном Крымском полуострове бензин значительно подорожал. Он утверждает, что Крым фактически оказался без надлежащего снабжения, о чем, по его мнению, свидетельствуют пустые полки в магазинах и дефицит товаров. Эксперт считает, что Россия приближается к серьезному внутреннему кризису.

"Крым - это уже всё. Они о Крыме забыли. Они его уже бросили. Это уже на 100%. Потому что я вижу пустые полки магазинов в Крыму. Отсутствие всего. До коллапса им осталось совсем немного", - утверждает Штилерман.

Финал войны он жестко увязывает с территориальным вопросом и напомнил совет президента Азербайджана Алиева, который призвал никогда не соглашаться с оккупацией.

"Поймите, эта война не сможет закончиться, пока мы не восстановим границы 1991 года", - убежден он.

Второй обязательный элемент - устранение самой возможности нового нападения, иначе Украина десятилетиями будет финансировать оборону от соседа и терять инвесторов из-за 3000 километров границы с враждебными государствами.

"А пока мы не разрушим Российскую империю или не создадим какую-то 500-километровую демилитаризованную зону на территории России, если она не развалится... Вы понимаете, что мы превратимся в страну, рядом с которой живёт просто агрессивный сосед, и нам придётся тратить огромные средства на противостояние этому соседу", - подчеркнул Штилерман.

Ключевые цели на территории РФ, которые может поразить ракета FP-9 / Инфографика: Главред

Почему Украина не сможет запустить производство баллистических ракет до конца войны - комментарий эксперта

Серийного производства баллистических ракет в Украине не стоит ожидать до окончания войны. Об этом сообщил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24".

Главное препятствие - скорость, с которой противник меняет систему перехвата. Решения, которые сегодня пробивают защиту, через несколько месяцев могут оказаться бесполезными, поэтому каждое изделие проходит непрерывную доработку.

"Конвейерного производства до конца войны не будет. Потому что любое средство, которое мы запускаем на вражескую территорию, требует постоянного апгрейда. Соответственно, говорить о серийном производстве пока рано", - отметил Храпчинский.

Классическая модель, при которой предприятие штампует однотипные изделия, работает в другой ситуации, убежден Храпчинский: когда вооружение накапливают на складах или расходуют на полигонных стрельбах. В боевых условиях цикл иной - параметры и возможности изделия пересматриваются каждые три-шесть месяцев.

Выход эксперт видит в архитектуре самих изделий: конструкция должна позволять быстро заменять отдельные узлы, не переделывая всю платформу.

"Именно поэтому я подчеркиваю, что любое современное оружие должно быть модульным", - добавил Храпчинский.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики ISW отмечали, что удары по складам Wildberries создают дополнительные требования к защите важных объектов России и оказывают давление на её ПВО. После последних атак Кремль срочно усиливает ПВО в Московской области и вокруг ключевых объектов. За прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по 10 складам Wildberries.

Пресс-служба Russ & Wildberries сообщила о заблаговременной плановой эвакуации логистического центра в Екатеринбурге в связи с инцидентом на объекте. Видео и свидетельства указывают на атаку дронами на склад, которая привела к пожару на территории логистического центра.

Волонтер Сергей Стерненко сообщил о поражении важной инфраструктуры в нескольких регионах РФ во время ночных атак. По сообщениям местных жителей, зафиксирована массированная атака дронов на Ярославль, Ростов и Белгород. В результате атак в Белгороде произошло аварийное отключение света и повреждение жилых домов.

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О персоне: Денис Штилерман Денис Штилерман - совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве.

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