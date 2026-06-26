Украина не запустит серийное производство баллистики до конца войны: названа причина

Каждая ракета требует постоянного совершенствования, чтобы обойти российскую противовоздушную оборону.

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Серийное производство украинской баллистики / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Серийного производства ракет не будет до окончания войны

Ракеты должны постоянно совершенствоваться каждые несколько месяцев

Запуск конвейерного производства возможен только в мирное время

В Украине не стоит ожидать серийного производства баллистических ракет до окончания войны. Об этом заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире телеканала"Киев24".

По его словам, запускать "конвейер" в нынешних условиях невозможно, ведь каждая ракета требует постоянного усовершенствования для обхода российской противовоздушной обороны.

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"Конвейерного производства до конца войны не будет. Это нужно понимать. Потому что любое средство, которое мы запускаем по вражеской территории, требует постоянного апгрейда. Потому что мы понимаем, где враг мешает нам пробивать противовоздушную оборону. Соответственно, говорить о серийном производстве пока рано", — заявил Храпчинский.

Храпчинский пояснил, что серийное производство возможно только в мирное время — для хранения вооружения на складах или использования на полигонах. Зато во время войны ракеты следует обновлять каждые 3–6 месяцев, изменяя их технические характеристики и возможности.

"Именно поэтому я подчеркиваю, что любое современное оружие должно быть модульным", — добавил эксперт.

Баллистическая ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Разработка украинской баллистики — новости по теме

Как ранее писал Главред, появление украинского баллистического оружия способно существенно повлиять на ход войны с Россией и укрепить позиции Украины на международной арене. Государство уже обеспечило финансирование программ по разработке баллистических ракет. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Напомним, украинская компания Fire Point завершила успешные испытания своей новой баллистической ракеты FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 200 километров. Эта разработка призвана стать более доступной по стоимости, сохраняя при этом эффективность, сопоставимую с американскими системами ATACMS, рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Кроме того, директор компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что разработка украинской баллистической ракеты дальностью 850 км существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике. На данный момент ситуация остается под контролем.

Баллистическая ракета FP-9 / Инфографика: Главред

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О личности: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский — заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

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