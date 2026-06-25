Россия атакует Киев баллистическими ракетами – в столице раздаются мощные взрывы

В Киеве во время воздушного удара со стороны РФ силы ПВО уничтожили все вражеские цели, однако падение обломков привело к пожару в Дарницком районе.

https://glavred.info/war/rossiya-atakuet-kiev-ballisticheskimi-raketami-v-stolice-razdayutsya-moshchnye-vzryvy-10775765.html Ссылка скопирована

Россия атакует Киев баллистическими ракетами — что известно / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, alerts in ua

Ключевые тезисы:

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами

В городе прогремела серия взрывов, активно работали силы ПВО

Мониторинговые каналы сообщили об уничтожении всех воздушных целей

Российские оккупационные войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице Украины прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко. видео дня

До этого глава Киевской ОВА предупредил о запуске российскими оккупантами баллистических ракет в направлении столицы.

"Враг запускает баллистические ракеты по Киеву. Находитесь в укрытиях!", — обратился он к гражданам.

В то же время Воздушные силы ВСУ по состоянию на 21:04предупреждают о приближении новых ракет противника к Киеву. По данным военных, угроза запуска баллистических ракет сохраняется со стороны севера и северо-востока. Корреспонденты "Главреда" сообщают о серии взрывов в городе.

По состоянию на 21:10, по данным мониторинговых каналов, все воздушные цели, которыми РФ атаковала столицу Украины, были уничтожены. Одной из них, по предварительным данным, была ракета "Циркон".

"В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. Экстренные службы направляются на место. В Дарницком районе также произошло возгорание складского помещения", — позже уточнил Виталий Кличко.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, ранее глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетном ударе по городу. Он сообщил, что в результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу есть жертвы и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Отметим, что начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал об атаках управляемыми авиационными бомбами по Запорожью.

Как ранее сообщал Главред, глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил подробности недавнего удара по аграрному предприятию в Одесской области. По его словам, российские оккупанты атаковали область ракетой "Искандер".

Читайте также:

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко — украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред