РФ ударила "Искандером" по аграриям Одесской области: есть жертва и раненые

Что известно об атаке на Одесскую область:
- Войска РФ нанесли ракетный удар по аграрному предприятию
- Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар на складах
- Из-за вражеского прилета один человек погиб и трое - ранены
В воскресенье, 21 июня, российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате вчерашнего ракетного удара один человек погиб, еще трое - пострадали.
Как сообщили в ГосЧС, целью удара стало одно из аграрных предприятий. Там вспыхнул масштабный пожар.
Огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами.
Пожар ликвидирован, несмотря на угрозу из-за повторных воздушных тревог.
Отметим, поздно вечером глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что оккупанты атаковали Одесский район и нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия.
"В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое - пострадали. Информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется", - говорится в сообщении.
Смотрите видео - Последствия атаки дронов на Одесскую область:
Воздушные атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Запорожье. В результате удара, который произошел утром 22 июня, погибла женщина, ранен 11-летний ребенок.
В результате массированного удара страны-агрессора РФ в Полтаве 20 июня ранения получили четверо детей.
Также 20 июня российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.
В результате атаки россиян на территории Киевской области есть раненые, также зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах области. Масштабный пожар возник 20 июня в одном из складских зданий Борипольского района. Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности.
Во время ликвидации пожара обнаружен пострадавший мужчина, получивший отравление продуктами горения. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
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О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
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