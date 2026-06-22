РФ ударила "Искандером" по аграриям Одесской области: есть жертва и раненые

Целью вражеской атаки стало одно из аграрных предприятий. Там вспыхнул масштабный пожар.

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Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Что известно об атаке на Одесскую область:

Войска РФ нанесли ракетный удар по аграрному предприятию

Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар на складах

Из-за вражеского прилета один человек погиб и трое - ранены

В воскресенье, 21 июня, российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате вчерашнего ракетного удара один человек погиб, еще трое - пострадали.

Как сообщили в ГосЧС, целью удара стало одно из аграрных предприятий. Там вспыхнул масштабный пожар.

видео дня

Огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами.

Пожар ликвидирован, несмотря на угрозу из-за повторных воздушных тревог.​

После атаки РФ вспыхнул мощный пожар / Фото: ГосЧС Украины

Спасатели ликвидировали пожар / Фото: ГосЧС Украины

Отметим, поздно вечером глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что оккупанты атаковали Одесский район и нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия.

Искандер / Инфографика: Главред

"В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое - пострадали. Информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется", - говорится в сообщении.

Спасатели работали под угрозой новых ударов / Фото: ГосЧС Украины

Смотрите видео - Последствия атаки дронов на Одесскую область:

Воздушные атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Запорожье. В результате удара, который произошел утром 22 июня, погибла женщина, ранен 11-летний ребенок.

В результате массированного удара страны-агрессора РФ в Полтаве 20 июня ранения получили четверо детей.

Также 20 июня российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.

В результате атаки россиян на территории Киевской области есть раненые, также зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах области. Масштабный пожар возник 20 июня в одном из складских зданий Борипольского района. Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности.

Во время ликвидации пожара обнаружен пострадавший мужчина, получивший отравление продуктами горения. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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