Подробности ударов РФ по Киевщине: что известно о раненых и прилетах

Главное:
- На территории Киевской области есть раненые, пожары и разрушения
- Спасатели работали в условиях повышенной опасности
Спасатели ликвидировали последствия российской воздушной атаки на Киевскую область в субботу, 20 июня.
В результате очередной атаки россиян на территории Киевской области есть раненые, также зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах области, сообщает ГСЧС.
Прилеты в Борипольском районе
Масштабный пожар возник в одном из складских зданий Борипольского района. Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности.
Во время ликвидации пожара обнаружен пострадавший мужчина, получивший отравление продуктами горения. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
Взрывы в Вышгородском районе
Также отмечается, что в Вышгородском районе в результате попадания в легковой автомобиль пострадали три человека.
Эксперт о новой угрозе "Шахедов"
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия в последнее время усилила применение управляемых беспилотников в атаках на Украину.
По его словам, основная опасность таких дронов заключается в системе управления: оператор в режиме реального времени видит то же изображение, что и сам беспилотник. Это позволяет использовать их для более точного поражения подвижных целей, включая, например, локомотивы поездов.
Массированный удар по Украине — новости по теме
Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.
Напомним, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.
Ранее российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из дронов попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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