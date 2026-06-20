Подробности ударов РФ по Киевщине: что известно о раненых и прилетах

Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности.

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РФ ударила по Киевской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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На территории Киевской области есть раненые, пожары и разрушения

Спасатели работали в условиях повышенной опасности

Спасатели ликвидировали последствия российской воздушной атаки на Киевскую область в субботу, 20 июня.

В результате очередной атаки россиян на территории Киевской области есть раненые, также зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах области, сообщает ГСЧС.

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Прилеты в Борипольском районе

Масштабный пожар возник в одном из складских зданий Борипольского района. Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности.

Во время ликвидации пожара обнаружен пострадавший мужчина, получивший отравление продуктами горения. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

/ Инфографика: Главред

Взрывы в Вышгородском районе

Также отмечается, что в Вышгородском районе в результате попадания в легковой автомобиль пострадали три человека.

Эксперт о новой угрозе "Шахедов"

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия в последнее время усилила применение управляемых беспилотников в атаках на Украину.

По его словам, основная опасность таких дронов заключается в системе управления: оператор в режиме реального времени видит то же изображение, что и сам беспилотник. Это позволяет использовать их для более точного поражения подвижных целей, включая, например, локомотивы поездов.

Массированный удар по Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Напомним, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Ранее российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из дронов попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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