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"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по Сумам

Руслана Заклинская
5 августа 2026, 12:40
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Российский удар КАБами по Сумам разрушил дом семьи Дворниченко.
'Детей не смогла спасти': мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по Сумам
Мать погибших девочек в результате удара КАБ возле разрушенного дома и погибшая дочь София / Коллаж: Главред, фото: "Суспильне Сумы", Facebook

Что известно:

  • В результате удара КАБ по Сумам погибли две сестры
  • Их мать спасла отца, но не смогла добраться до детей
  • Эмилия скончалась в скорой помощи, Софию нашли под завалами

В ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София. Об этом сообщило "Суспильне Сумы".

Семья Дворниченко жила в двухэтажном доме. Спальня девочек находилась на втором этаже - именно там они оказались во время российского удара.

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Сразу после попадания в дом прибежали соседи, которые пытались помочь семье. Родителям девочек удалось спастись. По словам родственницы семьи Нины, мама детей Наталья смогла вытащить из-под завалов мужа, однако спасти дочерей не смогла.

"София - 10 лет, Эмилия - куколка, ребёнок. Всё, их нет. Представьте, как им это пережить. Бог оставил родителей. Наталья говорит: "А что нас не придавило всех вместе"... Чудом Наталья вытащила Павла, а детей, говорит, не смогла вытащить", - рассказала Нина.

По информации Кордон.Медиа, 5-летняя Эмилия скончалась в машине скорой помощи. Тело её старшей сестры Софии спасатели нашли под завалами.

Один из соседей семьи Дворниченко Николай Павлюченко рассказал, что после удара люди сразу бросились помогать пострадавшим.

"Поврежден практически весь дом. Выбиты практически все окна, двери, крыша повреждена. Автомобиль. Ну, целый, слава Богу. Вот и все. Я слышал свист, потому что вышел как раз во время первого попадания. Я вышел на улицу, хотел помочь", - рассказал мужчина.

  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины
  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины
  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины
  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины
  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины

По его словам, соседи пытались спасти людей из поврежденного дома.

"Сюда прибежали соседи, помогли. Это все ерунда... У соседа погибли дети", - добавил он.

Что известно о погибших сестрах

В Сумской начальной школе №32 сообщили, что 10-летняя София была выпускницей этого учебного заведения.

В семье Дворниченко воспитывали троих детей. Старшей дочери не было дома в момент атаки, поэтому она выжила.

Прощание с Софией и Эмилией состоится 6 августа в 13:00 в Спасо-Преображенском соборе.

Каковы последствия удара РФ

В результате другого попадания КАБу погибла 76-летняя женщина. Ее дом был полностью разрушен.

Местная жительница Алина рассказала, что после первого взрыва семья спряталась в коридоре, однако последующие удары повредили их жилье.

"Когда раздался второй взрыв, то уже все, в окне все загорелось, начались вспышки. Мы вывели детей в коридор, и началось задымление", - рассказала она.

В результате российского обстрела в Сумах повреждено около десяти домов. На одном из участков выбито 230 окон и повреждено 18 крыш.

Удары РФ по Сумам - последние новости

Как ранее сообщал Главред, глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что шесть кабельных ракет попали по городу. За сутки в Сумской области, по данным полиции, погибли четыре человека и еще семеро получили ранения.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что вечером 20 июля реактивный беспилотник попал вблизи многоэтажного жилого дома. Он отметил, что удары по жилому сектору привели к значительным разрушениям и пожарам.

Кроме того, 25 июля Нацполиция Сумской области сообщила, что зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры в разных районах города. По информации горсовета, были зафиксированы попадания в объект гражданской инфраструктуры и в автозаправочную станцию.

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Об источнике: Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращённо - НСТУ) или "Суспильне" - украинская общественная телерадиокомпания, в состав которой входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспильне Культура", "Суспильне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

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