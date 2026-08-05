Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

Вы узнаете:
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Картонные коробки из-под покупок все чаще не отправляются на свалку, а оказываются на дне грядок - этот прием огородники используют в качестве безхимической замены гербицидам и прополке. Материал одновременно перекрывает доступ света к сорнякам, обогащает почву и задерживает воду, пишет УНИАН.
В основе эффекта лежит целлюлоза, из которой состоит материал. Разлагаясь в земле, она повышает плодородие, делает почву более рыхлой и увеличивает популяцию дождевых червей. Для этого листья достаточно мелко нарезать и перекопать с почвой на глубину 15–20 сантиметров.
Второе применение - механический барьер. Сквозь цельный лист не прорастает ни одна трава, поэтому его раскладывают в междурядьях и слегка присыпают землей. Именно на этом свойстве основана популярность этого приёма в высоких грядках: между почвой и каркасом приподнятого огорода укладывают картонный слой, который избавляет от необходимости в постоянном полотне.
Мульча, компост и обратная сторона влаги
После сбора урожая материал не теряет своей ценности. Измельчённый в мелкую стружку, он идёт на мульчирование - из него формируют "холмик" вокруг растения для защиты от заморозков. Подходит он и для домашнего компоста, который нуждается в углеродной составляющей.
Удержание влаги - это свойство, которое работает в обе стороны. Картон ведет себя как губка: накапливает воду и сокращает количество поливов, но для культур, которые не переносят застоя жидкости, такой слой становится скорее риском, чем преимуществом.
Какие листы подходят и как их укладывать
Не каждая коробка подходит для участка. Подходят только неокрашенные листы без остатков клея, скотча и других посторонних примесей - то есть картон в чистом виде.
Для борьбы с сорняками в междурядьях прокладывают траншеи и укладывают листы без зазоров между ними, после чего засыпают слоем почвы не менее 5 сантиметров. Чтобы обустроить новую грядку, материал расстилают прямо на существующем участке, сверху насыпают обычную почву, а затем слой перегноя или торфа - и сеют семена или высаживают рассаду привычным способом.
Для мульчи и компоста материал режут квадратами примерно 5 на 5 сантиметров и либо закладывают в компостную яму, либо раскладывают возле растений.
Смотрите видео о том, как бороться с сорняками на огороде с помощью картона и ДВП:
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Об источнике: УНИАН
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