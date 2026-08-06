У сына путинистки Валерии случилась беда: что произошло

Кратко:
- Что случилось у путинистки
- Что будет дальше
Сын путинистки Валерии, которая поддерживает военное вторжение террористической России в Украину Арсений Шульгин, стал банкротом.
Как пишут российские пропагандисты, согласно решению суда, Шульгин должен погасить задолженность в размере около 23 миллионов рублей (около 11 млн гривен). Долг возник после неудачных бизнес-проектов, связанных с инвестициями в криптовалюту и поставками автомобилей из Китая. Теперь финансовому управляющему предстоит оценить имущество предпринимателя, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами.
Ее муж, путинист Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг младшего сына. По словам мужа певицы, он не намерен вмешиваться в финансовые проблемы пасынка и считает, что взрослый человек должен самостоятельно отвечать за последствия своих решений.
Пригожин признался, что они с Валерией не вмешиваются в дела взрослых детей, если те сами не просят совета или помощи.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что предательница Украины и певица Любовь Успенская пострадала из-за украинских беспилотников, которые летают над террористической Россией, осталась без концертов.
Ранее также украинская певица Гайтана, которая редко появляется в социальных сетях, поделилась в Instagram трогательным кадром с дочерью.
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О персоне: Валерия
Кто такая певица Валерия?
Валерия - российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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