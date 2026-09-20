Рецепт ленивого шоколадного десерта за 25 минут — готовится без духовки

Когда хочется сладкого, а дома ничего нет - совсем не обязательно бежать в магазин или даже разогревать духовку. Вкусный десерт можно приготовить в одной банке за считанные минуты.
Главред узнал, что рецептом очень вкусного шоколадного десерта в банке в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.
Кекс в банке - рецепт
Ингредиенты:
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 2 ст. л.
- Растительное масло 2 ст. л.
- Мука 3 ст. л.
- Молоко 3 ст. л.
- Какао 1 ч. л.
- Разрыхлитель 1 ч. л.
В банку кладем яйцо, сахар, масло, муку, молоко, какао и разрыхлитель. Закрываем банку и энергично встряхиваем несколько секунд, чтобы хорошо смешать все ингредиенты.
Затем ставим банку в большую кастрюлю и заливаем горячей водой. Вода должна покрывать банку до середины. Варим кекс 20 минут с момента закипания воды.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом кекса в банке можно посмотреть по ссылке.
Вас может заинтересовать:
- Маринованные перцы в банках: рецепт шикарной закуски на зиму
- Божественная паста на хлеб из яиц на завтрак - готовится 5 минут
- Картофель не разварится и сохранит форму: что добавить в воду при варке
О персоне: anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей социальной сети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред