Рецепт ленивого шоколадного десерта за 25 минут — готовится без духовки

Рецепт восхитительного кекса в банке, который поразит своим вкусом.

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Рецепт шоколадного кекса в банке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Когда хочется сладкого, а дома ничего нет - совсем не обязательно бежать в магазин или даже разогревать духовку. Вкусный десерт можно приготовить в одной банке за считанные минуты.

Главред узнал, что рецептом очень вкусного шоколадного десерта в банке в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Кекс в банке - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйцо 1 шт.

Сахар 2 ст. л.

Растительное масло 2 ст. л.

Мука 3 ст. л.

Молоко 3 ст. л.

Какао 1 ч. л.

Разрыхлитель 1 ч. л.

В банку кладем яйцо, сахар, масло, муку, молоко, какао и разрыхлитель. Закрываем банку и энергично встряхиваем несколько секунд, чтобы хорошо смешать все ингредиенты.

Затем ставим банку в большую кастрюлю и заливаем горячей водой. Вода должна покрывать банку до середины. Варим кекс 20 минут с момента закипания воды.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом кекса в банке можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: anny.cooking anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей социальной сети.

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