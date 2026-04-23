Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

Рецепт вкусного пирога без лишних хлопот.

https://glavred.info/recipes/lenivyy-pirog-na-skovorode-recept-shikarnogo-deserta-za-35-minut-10759025.html Ссылка скопирована

Рецепт "ленивого" пирога с грушами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если дома нет сладостей и долго готовить не хочется, не обязательно бежать в магазин. Оказалось, что в домашних условиях за считанные минуты можно приготовить потрясающий пирог с грушами.

Главред узнал, что для его приготовления даже не нужна духовка. Рецептом десерта в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.

Пирог с грушами на сковороде — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 2 шт.

Сахар 100 г

Ванильный сахар 1 ч. л.

Молоко 200 мл

Масло 50 мл

Мука 200 г

Разрыхлитель 1,5 ч. л.

Сливочное масло

Для основания:

Груша 2 шт.

Сахар 1,5 ст. л.

Смазываем сковороду сливочным маслом, посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные ломтиками груши. Далее готовим тесто. Для этого смешиваем в миске яйца, сахар, ванильный сахар, молоко, масло, муку и разрыхлитель.

Заливаем тестом груши и ставим сковороду на маленький огонь примерно на 30 минут. Затем переворачиваем пирог и готовим еще 5 минут. Все время пирог готовится под закрытой крышкой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ленивый пирог с грушами:

Об источнике: tetyana.pr tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред