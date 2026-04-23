Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

Если дома нет сладостей и долго готовить не хочется, не обязательно бежать в магазин. Оказалось, что в домашних условиях за считанные минуты можно приготовить потрясающий пирог с грушами.
Главред узнал, что для его приготовления даже не нужна духовка. Рецептом десерта в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.
Пирог с грушами на сковороде — рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Сахар 100 г
- Ванильный сахар 1 ч. л.
- Молоко 200 мл
- Масло 50 мл
- Мука 200 г
- Разрыхлитель 1,5 ч. л.
- Сливочное масло
Для основания:
- Груша 2 шт.
- Сахар 1,5 ст. л.
Смазываем сковороду сливочным маслом, посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные ломтиками груши. Далее готовим тесто. Для этого смешиваем в миске яйца, сахар, ванильный сахар, молоко, масло, муку и разрыхлитель.
Заливаем тестом груши и ставим сковороду на маленький огонь примерно на 30 минут. Затем переворачиваем пирог и готовим еще 5 минут. Все время пирог готовится под закрытой крышкой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивый пирог с грушами:
Вас может заинтересовать:
- Салат из редиса, который будут есть все: простой рецепт за 10 минут
- Божественный форшмак по-одесски за 10 минут — лучший рецепт
- Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге
Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
