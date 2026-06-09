Крысы не подойдут на километр: запах каких растений они терпеть не могут

Прежде чем приступать к борьбе, специалисты советуют привести участок в порядок и лишить грызунов источников пищи.

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Что делать, чтобы грызуны сами ушли с вашего участка / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Как изгнать крыс с участка

Какой запах они не выносят

Крысы способны нанести огородам и садовым участкам значительный ущерб: они уничтожают урожай, портят запасы и могут переносить опасные болезни. В отличие от мышей, эти грызуны сообразительнее и осторожнее, поэтому стандартные методы борьбы часто не дают результата. В то же время специалисты отмечают, что даже таких хитрых вредителей реально выгнать с территории, если действовать последовательно и правильно.

С чего начать борьбу с крысами

Эксперты, на которых ссылается издание Martha Stewart, советуют начать с генеральной уборки участка. Если грызуны и в дальнейшем будут иметь доступ к еде и воде, любые средства будут действовать лишь временно.

Уберите опавшие плоды и остатки еды.

Закройте компостную яму плотной крышкой.

Зерно и корма пересыпьте в металлические бочки вместо тканевых мешков.

Устраните протечки труб и не допускайте скопления мусора.

Часто этого уже достаточно, чтобы крысы сами покинули территорию — без доступа к ресурсам им просто нет смысла оставаться.

Как физически заблокировать путь грызунам

Чтобы ограничить проникновение крыс в огород, используют специальные сетки от грызунов. Их закапывают под клумбы, газоны или грядки, создавая барьер, который животные не могут прогрызть. Если крысы повреждают деревья, сетку обматывают вокруг ствола.

Еще один проверенный метод — привлечение естественных врагов. Кошки традиционно хорошо справляются с крысами, но есть и другой эффективный вариант — совы. Чтобы они поселились на участке, на старом высоком дереве вешают домик на высоте 6–10 метров, выстилая дно слоем травы и опилок.

Если ждать появления пернатых нет времени, на видном месте устанавливают чучело совы — его силуэт сам по себе отпугивает грызунов.

Народные средства, отпугивающие крыс запахом

Крысы обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, поэтому резкие ароматы могут заставить их покинуть территорию. Сильнее всего они не переносят запах мяты. Достаточно смочить ватные диски мятным экстрактом и разложить их по периметру участка. Метод экологичный, безопасен для других животных, но требует обновления каждые несколько дней.

Еще один вариант — высадить растения, запаха которых грызуны избегают. К ним относятся:

мята;

лаванда;

чеснок;

полынь;

пижма;

бархатцы.

Посаженные сплошной полосой, они создают естественный ароматный барьер, который крысы стараются обходить.

Смотрите видео о 7 растениях, которые крысы терпеть не могут:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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