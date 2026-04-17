Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

Раскрыт способ, как избавиться от грызунов

Крысы и мыши легко проникают в дома, гаражи и подвалы, нанося ущерб и распространяя инфекции.

При серьёзном нашествии лучше обращаться к специалистам, но на начальном этапе можно попробовать натуральные способы отпугивания, пишет Express.

Главная слабость грызунов — их чувствительное обоняние. Именно на этом и основаны простые домашние методы: резкие запахи делают пространство для них некомфортным и вынуждают искать другое убежище.

Острые специи

Перец чили, кайенский перец или масло чили раздражают дыхательные пути грызунов. Их можно рассыпать в местах возможного проникновения — возле щелей, вентиляции, труб и дверей. Также подойдёт раствор с маслом чили для обработки проблемных зон.

Мята

Запах перечной мяты считается одним из самых неприятных для крыс и мышей. Ватные шарики, пропитанные мятным маслом, размещают под шкафами, на чердаках или возле труб. Их нужно регулярно обновлять, чтобы сохранялся сильный аромат.

Цитрусовые

Аромат лимона, апельсина или грейпфрута тоже отпугивает вредителей благодаря содержанию лимонена. Можно использовать кожуру фруктов или эфирные масла, предварительно разбавленные водой, обрабатывая ими места, где замечена активность грызунов.

Важно помнить: такие методы помогают скорее отпугнуть вредителей, чем полностью избавиться от них. При серьёзной проблеме без профессиональной помощи не обойтись.

Специалисты отмечают, что пищевая сода может использоваться как одно из простых и относительно безопасных средств борьбы с мышами и крысами.

Попадая в организм вместе с пищевой приманкой, она вступает в реакцию с желудочным соком и вызывает образование газа. Поскольку у грызунов нет возможности его вывести, это приводит к их гибели.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

