Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

Алексей Тесля
17 апреля 2026, 22:49
Главная слабость грызунов — их чувствительное обоняние, именно на этом и основаны простые домашние методы.
Раскрыт способ, как избавиться от грызунов

Крысы и мыши легко проникают в дома, гаражи и подвалы, нанося ущерб и распространяя инфекции.

При серьёзном нашествии лучше обращаться к специалистам, но на начальном этапе можно попробовать натуральные способы отпугивания, пишет Express.

Главная слабость грызунов — их чувствительное обоняние. Именно на этом и основаны простые домашние методы: резкие запахи делают пространство для них некомфортным и вынуждают искать другое убежище.

Острые специи

Перец чили, кайенский перец или масло чили раздражают дыхательные пути грызунов. Их можно рассыпать в местах возможного проникновения — возле щелей, вентиляции, труб и дверей. Также подойдёт раствор с маслом чили для обработки проблемных зон.

Мята

Запах перечной мяты считается одним из самых неприятных для крыс и мышей. Ватные шарики, пропитанные мятным маслом, размещают под шкафами, на чердаках или возле труб. Их нужно регулярно обновлять, чтобы сохранялся сильный аромат.

Цитрусовые

Аромат лимона, апельсина или грейпфрута тоже отпугивает вредителей благодаря содержанию лимонена. Можно использовать кожуру фруктов или эфирные масла, предварительно разбавленные водой, обрабатывая ими места, где замечена активность грызунов.

Важно помнить: такие методы помогают скорее отпугнуть вредителей, чем полностью избавиться от них. При серьёзной проблеме без профессиональной помощи не обойтись.

Специалисты отмечают, что пищевая сода может использоваться как одно из простых и относительно безопасных средств борьбы с мышами и крысами.

Попадая в организм вместе с пищевой приманкой, она вступает в реакцию с желудочным соком и вызывает образование газа. Поскольку у грызунов нет возможности его вывести, это приводит к их гибели.

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мыши крыса грызуны
Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

Реклама

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Реклама
Реклама
Реклама
