Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Чекисты / Коллаж: Главред, фото: YouTube-канал "Историк"

Кожаная куртка, фуражка и револьвер давно стали узнаваемым образом ранних советских силовиков. Такой облик кажется продуманной формой, но историки объясняют, что в первые годы после революции это был скорее вынужденный набор одежды, чем символ, созданный намеренно.

В видео авторов канала "Историк" отмечается, что кожаные куртки не имели статуса официальной формы. Их появление у чекистов было следствием практичности и наследия, которое большевики получили от предыдущей эпохи.

В Российской империи кожу активно носили шоферы, механики и военные бронеподразделений: она не промокала, хорошо держала тепло и легко очищалась от смазки. Куртки закупали за границей, поэтому они считались дорогими и долговечными.

Во время Первой мировой войны эта одежда стала популярной и среди гражданских, хотя позволить себе такую вещь могли не все. А после 1917 года новая власть столкнулась с дефицитом всего — от обуви до формы.

Пока разрабатывали новый мундир, разрешили носить царскую форму без знаков отличия, а огромные склады кожаных курток стали настоящим спасением. Именно их массово выдавали сотрудникам ВЧК, командирам Красной армии и партийным функционерам.

В это время под руководством Феликса Дзержинского заработала ВЧК — структура, получившая чрезвычайные полномочия для борьбы с "контрреволюцией". Так в обществе и возник образ "кожаных людей" — представителей карательных органов в характерной одежде, которая быстро стала узнаваемой.

Практичность тоже сыграла свою роль. На выделанной коже не заводились вши, переносившие тиф, а поверхность легко было очищать от любых загрязнений. Но, несмотря на все преимущества, главная причина была банальной: как отмечают авторы канала, "чекисты носили кожаные куртки, потому что у них просто не было ничего другого". Это была одежда, оставшаяся в наследство от имперских складов — и ее приходилось донашивать.

Так кожаная куртка превратилась в символ эпохи — сочетание дефицита, суровой практичности и политики первых лет советской власти. Она стала не формой, а знаком времени, который и сегодня узнают безошибочно.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами о СССР. Аудитория канала — более 14 тысяч подписчиков.

