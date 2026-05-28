Жесткая цензура в СССР: за какие зарубежные фильмы можно было попасть в тюрьму

В СССР за просмотр некоторых зарубежных фильмов могли возникнуть проблемы. Какие культовые фильмы советские власти считали опасными.

https://glavred.info/culture/zhorstka-cenzura-v-srsr-za-yaki-zakordonni-filmi-mogli-posaditi-v-tyurmu-10768619.html Ссылка скопирована

Какие фильмы нельзя было смотреть в СССР / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие фильмы были запрещены в СССР

Почему советская цензура боялась западного кино

В Советском Союзе существовала жесткая цензура, которая ограничивала доступ граждан к зарубежному кино. Руководство страны считало, что идеология важнее искусства, поэтому многие известные фильмы попали под запрет.

Как сообщает OBOZ.UA, в те времена даже ходили слухи о милицейских облавах на квартиры, где через окна выслеживали свет от телевизоров, чтобы забрать кассеты. Обычных людей за просмотр иностранного кино в основном не наказывали, а вот владельцев подпольных видеосалонов могли посадить в тюрьму. Чаще всего фильмы запрещали из-за трех тем: политики, насилия и секса.

видео дня

Сияние

Этот психологический триллер не имел шансов выйти на советские экраны из-за сцен жестокости и безумия главного героя. Кроме того, советская цензура не позволяла показывать фильмы ужасов, поскольку считалось, что граждане СССР не должны бояться мистики.

Звездные войны

Фильм запретили по политическим причинам. Когда Рональд Рейган назвал Советский Союз "Империей зла" и запустил оборонную программу под названием "Звездные войны", космическую сагу Джорджа Лукаса автоматически признали враждебной американской пропагандой.

Видео о том, как в СССР воровали фильмы, можно посмотреть здесь:

Крестный отец

Ленту о жизни мафиозного клана запретили почти на 20 лет из-за показа криминального мира. В СССР официально утверждали, что организованной преступности в стране нет, поэтому показывать харизматичных преступников было недопустимо.

Рэмбо 3

Этот боевик стал прямым политическим поводом для запрета. По сюжету главный герой воюет в Афганистане против советской армии, а сами солдаты показаны жестокими людьми. Из-за этого и большого количества убийств на экране фильм признали антисоветским.

Эммануэль

Французская мелодрама о свободных сексуальных отношениях противоречила моральным нормам советского общества. Цензоры назвали фильм порнографией, а за его распространение и показы в подпольных видеосалонах наказывали наиболее строго.

9 с половиной недель

Эту известную американскую мелодраму запретили из-за слишком откровенных сцен отношений между главными героями. Показывать подобные интимные подробности на советских экранах считалось абсолютно недопустимым.

Последнее танго в Париже

Драма получила множество престижных наград по всему миру, но в Советском Союзе ее полностью запретили. Главной причиной стали откровенные интимные сцены и грубое поведение героев, которые цензура назвала аморальными и опасными для зрителей.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред