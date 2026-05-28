Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

Марина Иваненко
28 мая 2026, 18:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Наши предки верили, что окно — это граница между мирами. Почему нельзя смотреть в окно ночью, во время грозы, полнолуния и похоронной процессии.
Когда нельзя смотреть в окно
Когда нельзя смотреть в окно / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Когда нельзя смотреть в окно
  • Какие приметы с этим связаны

Раньше люди верили, что окно — это не просто стекло, а настоящая граница между нашим и потусторонним миром. Поэтому в древности существовало много строгих правил, когда именно нельзя смотреть на улицу, чтобы случайно не навлечь на свою семью большую беду. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает ТСН, согласно народным приметам, через окно в дом или даже в душу человека могла легко проникнуть нечистая сила.

видео дня

Почему нельзя смотреть в окно ночью

Предки считали, что после захода солнца на улице начинает бродить всякая нечисть. Если смотреть в окно в это время, можно легко привлечь ее внимание и впустить в дом. Особенно оберегали от этого маленьких детей, беременных и больных людей, потому что они считались самыми уязвимыми перед злыми духами.

Чем опасна полная Луна

В полнолуние женщинам строго запрещали смотреть на Луну через окно, потому что она могла просто "забрать" себе всю их красоту. Беременные тоже боялись этого правила, чтобы будущий ребенок не родился больным. Также на ночь всегда плотно завешивали шторы: если лунный свет падал на спящего человека, он мог лишиться удачи и спокойного сна на целую неделю.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Почему запрещено смотреть на похороны

По древним поверьям, во время похорон душа умершего еще некоторое время летает рядом с телом. Если посмотреть на процессию через окно, дух может заметить живого человека и попытаться забрать его с собой на тот свет. Кроме того, верили, что стекло словно магнит притягивает и усиливает весь негатив, человеческое горе и беды.

Опасность во время грозы

Старики говорили, что во время непогоды по небу на огненной колеснице едет святой Илья и молниями изгоняет нечистую силу. Испуганные злые духи в панике начинают искать, где бы спрятаться. Если в этот момент выглянуть на улицу, нечисть может заметить человека и заскочить прямо в его открытую душу.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:30Война
Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

17:55Война
Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Последние новости

18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украински

18:55

Это не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

Реклама
18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

17:12

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:00

Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

17:00

Серия Xiaomi 17T в Украине: Мастер телефото теперь в двух форматах

16:55

"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по домуВидео

16:54

Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

Реклама
16:52

Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

16:50

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находкуФото

16:18

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:09

Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

16:07

Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

15:56

"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

15:42

Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

15:18

Гетманцев отдыхал на Лазурке во время войны, а в Раде "не знают", как он уехал — Бойко

15:16

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

15:15

Кому Полнолуние принесет судьбоносные финансовые перемены: гороскоп для всех знаков зодиака

15:01

Взрыв в Житомире: местные жители сообщали о подозрительном предмете на детской площадке

14:59

Контрабанда с Григоришиным и блокирование завоза "скорых", - экс-мэр Глухова Терещенко о деятельности Порошенко у власти

14:51

"У нас есть укрытие": Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

14:42

Портативные солнечные панели открыли новые возможности для домаВидео

14:31

Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жаруВидео

14:17

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Овну - настоящая любовь, Стрельцам - обман

14:05

Остапчуки показали фото со свадьбы и покинули Украину

14:02

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

13:49

"Кто-то тухнет": Дарья Петрожицкая рассказала о сложностях с женихом

13:43

Даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю: что изменилось

Реклама
13:39

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

13:38

Почему 29 мая нельзя тяжело работать и убираться в доме: какой церковный праздник

13:30

Простой способ с фольгой может помочь пережить самые жаркие дни

13:20

Малина отблагодарит щедрым и сладким урожаем: чем подкормить кусты в июне

13:18

Цена взлетела на 27%: в Украине из-за дефицита дорожает популярный продукт

13:12

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

12:55

Сломают судьбу обидчика: каким женщинам опасно изменять по дате рожденияВидео

12:54

Китайский гороскоп на завтра, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

12:15

Невеста попала в нелепую ситуацию с пиццей перед свадьбой мечты

12:12

Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять