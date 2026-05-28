Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

Наши предки верили, что окно — это граница между мирами. Почему нельзя смотреть в окно ночью, во время грозы, полнолуния и похоронной процессии.

Когда нельзя смотреть в окно

Раньше люди верили, что окно — это не просто стекло, а настоящая граница между нашим и потусторонним миром. Поэтому в древности существовало много строгих правил, когда именно нельзя смотреть на улицу, чтобы случайно не навлечь на свою семью большую беду. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает ТСН, согласно народным приметам, через окно в дом или даже в душу человека могла легко проникнуть нечистая сила.

Почему нельзя смотреть в окно ночью

Предки считали, что после захода солнца на улице начинает бродить всякая нечисть. Если смотреть в окно в это время, можно легко привлечь ее внимание и впустить в дом. Особенно оберегали от этого маленьких детей, беременных и больных людей, потому что они считались самыми уязвимыми перед злыми духами.

Чем опасна полная Луна

В полнолуние женщинам строго запрещали смотреть на Луну через окно, потому что она могла просто "забрать" себе всю их красоту. Беременные тоже боялись этого правила, чтобы будущий ребенок не родился больным. Также на ночь всегда плотно завешивали шторы: если лунный свет падал на спящего человека, он мог лишиться удачи и спокойного сна на целую неделю.

Почему запрещено смотреть на похороны

По древним поверьям, во время похорон душа умершего еще некоторое время летает рядом с телом. Если посмотреть на процессию через окно, дух может заметить живого человека и попытаться забрать его с собой на тот свет. Кроме того, верили, что стекло словно магнит притягивает и усиливает весь негатив, человеческое горе и беды.

Опасность во время грозы

Старики говорили, что во время непогоды по небу на огненной колеснице едет святой Илья и молниями изгоняет нечистую силу. Испуганные злые духи в панике начинают искать, где бы спрятаться. Если в этот момент выглянуть на улицу, нечисть может заметить человека и заскочить прямо в его открытую душу.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

