За неделю до свадьбы девушка попала в нелепую ситуацию после ужина с пиццей и была вынуждена срочно обращаться к стоматологу.

Катрина Келли пережила настоящий кошмар за несколько дней до собственной свадьбы / Коллаж Главред, фото: Kennedy News and Media, скриншот с YouTube

32-летняя Катрина Келли пережила настоящий кошмар за несколько дней до собственной свадьбы, когда во время ужина неожиданно потеряла передний зуб. Причиной стала слишком хрустящая пицца, которую она попросила приготовить дольше обычного.

Женщина из Саутгемптона (Великобритания) в течение двух с половиной лет готовилась к свадьбе своей мечты на Мальте. Торжество было запланировано на 23 мая, а на праздник должны были прилететь около 230 гостей. Об этом пишет Mirror.

Обычный ужин закончился кошмаром

По словам Катрины, она всегда считала себя очень организованной невестой и даже шутила с друзьями, что не понимает свадебного стресса. Однако все изменилось после обычного вечера с пиццей.

Британка рассказала, что попросила своего жениха Джона Гревина подержать пиццу в духовке подольше, потому что любит особенно хрустящую корочку. Но после первого укуса она сразу почувствовала, что произошло что-то ужасное.

После первого укуса девушка сразу почувствовала, что произошло что-то ужасное / Фото: Kennedy News and Media

"Я мгновенно поняла, что мой винир отвалился. Это был момент, когда хочется вернуть время назад", - призналась Катрина.

Винир держался 12 лет без проблем

Передний винир был установлен женщине еще 12 лет назад после травмы. Тогда Катрину ударило дверью по лицу, из-за чего пострадал зуб. За все это время никаких проблем с ним не возникало.

После происшествия невеста пыталась самостоятельно приклеить винир обратно, но быстро поняла, что без стоматолога не обойтись. Несмотря на огромные расходы на свадьбу, ей пришлось срочно искать клинику и тратить дополнительные деньги на "восстановление улыбки".

Передний винир был установлен женщине еще 12 лет назад после травмы / Фото: Kennedy News and Media

По словам Катрины, они с женихом уже вложили "целое состояние" в торжество и совсем не ожидали подобных проблем в последнюю неделю перед вылетом.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

