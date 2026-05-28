Невеста попала в нелепую ситуацию с пиццей перед свадьбой мечты

32-летняя Катрина Келли пережила настоящий кошмар за несколько дней до собственной свадьбы, когда во время ужина неожиданно потеряла передний зуб. Причиной стала слишком хрустящая пицца, которую она попросила приготовить дольше обычного.
Женщина из Саутгемптона (Великобритания) в течение двух с половиной лет готовилась к свадьбе своей мечты на Мальте. Торжество было запланировано на 23 мая, а на праздник должны были прилететь около 230 гостей. Об этом пишет Mirror.
Обычный ужин закончился кошмаром
По словам Катрины, она всегда считала себя очень организованной невестой и даже шутила с друзьями, что не понимает свадебного стресса. Однако все изменилось после обычного вечера с пиццей.
Британка рассказала, что попросила своего жениха Джона Гревина подержать пиццу в духовке подольше, потому что любит особенно хрустящую корочку. Но после первого укуса она сразу почувствовала, что произошло что-то ужасное.
"Я мгновенно поняла, что мой винир отвалился. Это был момент, когда хочется вернуть время назад", - призналась Катрина.
Винир держался 12 лет без проблем
Передний винир был установлен женщине еще 12 лет назад после травмы. Тогда Катрину ударило дверью по лицу, из-за чего пострадал зуб. За все это время никаких проблем с ним не возникало.
После происшествия невеста пыталась самостоятельно приклеить винир обратно, но быстро поняла, что без стоматолога не обойтись. Несмотря на огромные расходы на свадьбу, ей пришлось срочно искать клинику и тратить дополнительные деньги на "восстановление улыбки".
По словам Катрины, они с женихом уже вложили "целое состояние" в торжество и совсем не ожидали подобных проблем в последнюю неделю перед вылетом.
Об источнике: The Mirror
