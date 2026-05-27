Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — что известно

Юрий Берендий
27 мая 2026, 20:44обновлено 27 мая, 22:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент сообщил о новых подробностях нападения РФ в ночь на 24 мая, в ходе которого РФ применила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник".
Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами
Россия нанесла удар по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Россия выпустила по Украине 2 баллистические ракеты "Орешек"
  • Во время атаки враг задействовал около 600 беспилотников
  • В результате ударов повреждено 352 жилых дома

Президент Владимир Зеленский официально сообщил, что во время последнего массированного удара по Украине в ночь на 24 мая страна-агрессор Россия выпустила по Украине сразу 2 баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Об этом он написал в письме президенту США Дональду Трампу и Конгрессу, которое опубликовал журналист Axios Барак Равид.

По словам Зеленского, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную и особенно жестокую атаку по территории Украины, применив 54 крылатые ракеты, 30 баллистических, 3 гиперзвуковые ракеты "Циркон" и 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

видео дня

"Россия также запустила баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — одна попала по Киевской области, а другая, как сообщается, упала на временно оккупированной территории в Донецкой области Украины", — написал глава государства.

Он также сообщил, что во время обстрела было использовано около 600 ударных беспилотников, значительная часть из которых — дроны типа "Шахед" иранского производства.

В результате атаки почти сто человек получили ранения, есть погибшие.

Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены 352 жилых дома, 19 учебных заведений и два музея. В частности, прямым ракетным ударом был уничтожен Чернобыльский музей, недавно отреставрированный к годовщине аварии на ЧАЭС, Национальный художественный музей получил повреждения.

"Один из местных рынков Киева — обычное место, где семьи ежедневно покупали еду — сгорел дотла. И сегодня его пепел стоит как напоминание о том, как труд бесчисленного количества фермеров и повседневная жизнь тысяч людей стираются в ничто, когда нечем остановить хотя бы одну ракету", — отметил президент.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Когда может произойти новая атака на Украину — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия может осуществить новую масштабную атаку на Украину уже в ближайшее время, ориентировочно в течение недели. Такое мнение озвучил генерал-лейтенант и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, российская армия в настоящее время увеличивает запасы баллистического вооружения для дальнейших ударов по Украине. Эксперт пояснил, что РФ осознает сложности украинской ПВО со сбиванием именно такого типа ракет и пытается использовать эту уязвимость.

Романенко также отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник может быть готов повторить атаку подобного масштаба уже в течение семи дней.

"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — указал он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары "Орешником" по Украине — последние новости по теме

До этого мониторинговые каналы предполагали, что Россия могла выпустить две ракеты "Орешник" 24 мая, одна из которых попала в Белую Церковь, а вторая могла поразить Авдеевку. Этот факт подтверждает, что применение этого оружия сопровождается техническими сбоями. По данным аналитиков, Россия уже не производит ракеты "Орешник" и использует остатки имеющегося арсенала.

Также ранее сообщалось, что РФ готовит новую массированную атаку с применением "Орешника", и назвали опасные дни для Украины.

Как ранее сообщал Главред, после удара "Орешником" по Белой Церкви эксперты раскрыли реальную эффективность этого оружия. Аналитики указывают на существенное расхождение между заявленными характеристиками и фактическим эффектом. Выяснилось, что кинетическая энергия удара не подтверждает заявления Москвы об уникальности ракеты, а ее боевые элементы почти испаряются при столкновении, создавая обычные воронки без масштабных разрушений.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) — украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский новости Украины ракетный удар Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

22:32Фронт
В РФ объявили о новых целях для ударов по Украине: какие объекты под угрозой

В РФ объявили о новых целях для ударов по Украине: какие объекты под угрозой

22:31Война
Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где раздались взрывы

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где раздались взрывы

22:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

Из-за одной ошибки зарядка для телефона перестает работать: что не стоит делать

Из-за одной ошибки зарядка для телефона перестает работать: что не стоит делать

Один символ Польши "ломает" всю историю России: чего боится Кремль и какова роль Украины

Один символ Польши "ломает" всю историю России: чего боится Кремль и какова роль Украины

Последние новости

22:32

"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

22:31

В РФ объявили о новых целях для ударов по Украине: какие объекты под угрозой

22:06

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где раздались взрывы

21:48

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

21:35

Почему тараканы появляются даже в чистой квартире - как избавиться от навсегда

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
21:31

Научно доказано - какой день недели самый плохой и какую угрозу приноситВидео

21:13

В Украине может появиться новый формат повесток: как их планируют вручать

21:11

Слово "понарошку" употребляют неправильно — как следует говорить на украинскомВидео

21:11

Тля и грибок исчезнут за сутки: чем опрыскать овощи

Реклама
20:44

Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — что известно

20:29

Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии

20:13

Жизнь четырех знаков зодиака внезапно улучшится – кто среди счастливчиков

20:09

Две вместо одной: что означает количество выхлопных труб в автоВидео

19:33

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говоритВидео

19:19

Украинцы массово "сели" на один вид мяса — что будет с ценами в ближайшее время

19:11

Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

19:10

Один город в Украине полностью откажется от газа: чем его планируют заменить

19:10

РФ ровняет с землей и превращает в руину ключевой город: происходящее на фронте

19:10

"Последняя ставка Путина": Эйдман объяснил новую тактику Кремлямнение

18:59

Кожа от костей отделяется: у путинистки Бабкиной проблемы со здоровьем

Реклама
18:37

Рано ушел: скончался звезда сериала "Эмили в Париже"

18:30

"Десятки тысяч дополнительно": Кремль готовит новую волну мобилизации, что известно

18:28

Пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь

18:26

Больше не Дима: филолог назвал колоритные украинские формы имени Дмитрий

18:20

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Рыбам - честность, Весам - начало

18:11

Россияне заявили об оккупации новых территорий на Харьковщине: что говорят в ВСУ

18:06

Мужчина и женщина пытались взорвать ТЦК на Житомирщине: сколько лет тюрьмы получили

18:05

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко

17:56

Мужчина поехал на отдых мечты и вскоре перестал узнавать близких

17:55

Цены на продукты в Украине резко изменятся: чего ожидать украинцам в июне

17:41

Одна вещь из кухни поможет охладиться в жару: что поставить рядом с вентиляторомВидео

17:37

Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

17:33

Вера в Бога и приметы: можно ли их совмещать — что говорит церковь

17:17

Новинка среди солнечных панелей заставила украинцев пересмотреть расходы

17:12

Без возвращения Крыма мира не будет: генерал раскрыл план деоккупации

17:00

Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

16:57

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

16:54

Белокрылка исчезнет за несколько дней: копеечные, но действенные средстваВидео

16:16

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

16:15

Сработает лучше любого отбеливателя: какое домашнее средство следует засыпать в стиралку

Реклама
16:15

Украина готова к новому обмену пленными: кого вернут домой

16:11

Украина может вернуться к графикам отключений – эксперт назвал причину

15:51

Целый остров продают за "копейки", но покупателей ждет сюрприз

15:31

Известный украинский актер потерял жену: что произошло

15:19

Можно ли передаривать подарки — священник разъяснил все нюансыВидео

14:49

"Полстраны бухает": пьяная Волочкова набросилась на россиян

14:48

Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы хотят повысить - подробности

14:41

Люди с высоким IQ часто могут хранить дома вещи, которые удивляют ученых

14:24

Лук вновь зазеленеет и вырастет огромным: чем его нужно политьВидео

14:08

Помидоры "взорвутся" урожаем: какое простое действие резко усиливает плодоношение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять