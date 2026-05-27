Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — что известно

Президент сообщил о новых подробностях нападения РФ в ночь на 24 мая, в ходе которого РФ применила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник".

Россия нанесла удар по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — Зеленский

Россия выпустила по Украине 2 баллистические ракеты "Орешник"

Во время атаки враг задействовал около 600 беспилотников

В результате ударов повреждено 352 жилых дома

Президент Владимир Зеленский официально сообщил, что во время последнего массированного удара по Украине в ночь на 24 мая страна-агрессор Россия выпустила по Украине сразу 2 баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Об этом он написал в письме президенту США Дональду Трампу и Конгрессу, которое опубликовал журналист Axios Барак Равид.

По словам Зеленского, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную и особенно жестокую атаку по территории Украины, применив 54 крылатые ракеты, 30 баллистических, 3 гиперзвуковые ракеты "Циркон" и 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

"Россия также запустила баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — одна попала по Киевской области, а другая, как сообщается, упала на временно оккупированной территории в Донецкой области Украины", — написал глава государства.

Он также сообщил, что во время обстрела было использовано около 600 ударных беспилотников, значительная часть из которых — дроны типа "Шахед" иранского производства.

В результате атаки почти сто человек получили ранения, есть погибшие.

1 / Письмо Зеленского президенту Трампу и Конгрессу с просьбой о срочной поставке перехватчиков Patriot (остальную часть письма см. в следующем твите) pic.twitter.com/uThDDjOZbz — Barak Ravid (@BarakRavid) 27 мая 2026

Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены 352 жилых дома, 19 учебных заведений и два музея. В частности, прямым ракетным ударом был уничтожен Чернобыльский музей, недавно отреставрированный к годовщине аварии на ЧАЭС, Национальный художественный музей получил повреждения.

"Один из местных рынков Киева — обычное место, где семьи ежедневно покупали еду — сгорел дотла. И сегодня его пепел стоит как напоминание о том, как труд бесчисленного количества фермеров и повседневная жизнь тысяч людей стираются в ничто, когда нечем остановить хотя бы одну ракету", — отметил президент.

Когда может произойти новая атака на Украину — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия может осуществить новую масштабную атаку на Украину уже в ближайшее время, ориентировочно в течение недели. Такое мнение озвучил генерал-лейтенант и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, российская армия в настоящее время увеличивает запасы баллистического вооружения для дальнейших ударов по Украине. Эксперт пояснил, что РФ осознает сложности украинской ПВО со сбиванием именно такого типа ракет и пытается использовать эту уязвимость.

Романенко также отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник может быть готов повторить атаку подобного масштаба уже в течение семи дней.

"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — указал он.

До этого мониторинговые каналы предполагали, что Россия могла выпустить две ракеты "Орешник" 24 мая, одна из которых попала в Белую Церковь, а вторая могла поразить Авдеевку. Этот факт подтверждает, что применение этого оружия сопровождается техническими сбоями. По данным аналитиков, Россия уже не производит ракеты "Орешник" и использует остатки имеющегося арсенала.

Также ранее сообщалось, что РФ готовит новую массированную атаку с применением "Орешника", и назвали опасные дни для Украины.

Как ранее сообщал Главред, после удара "Орешником" по Белой Церкви эксперты раскрыли реальную эффективность этого оружия. Аналитики указывают на существенное расхождение между заявленными характеристиками и фактическим эффектом. Выяснилось, что кинетическая энергия удара не подтверждает заявления Москвы об уникальности ракеты, а ее боевые элементы почти испаряются при столкновении, создавая обычные воронки без масштабных разрушений.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) — украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

