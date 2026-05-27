Россияне заявили об оккупации новых территорий на Харьковщине: что говорят в ВСУ

Россияне пытаются создать очередную "победу в кредит".

Ситуация в Харьковской области

Главное:

Село Гранов остается под контролем Украины

ВСУ удерживают рубежи и наносят потери противнику

Информационные "вбросы" РФ направлены на деморализацию населения

Российские оккупанты заявили о захвате приграничного села Гранов в Харьковской области, но эта информация является лишь очередной порцией лжи. Об этом написал 14-й армейский корпус в Facebook.

"Сообщения российских ресурсов о якобы захвате села Гранов Дергачевской общины Харьковской области военнослужащими вооруженных сил РФ и "уничтожении" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Сил обороны надежно удерживают определенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия противника и наносят ему ощутимые потери в личном составе и технике.

Военные также добавили, что все заявления оккупационных ресурсов об "обстрелах собственных подразделений", "успешных штурмах" и "близких боях" являются вымышленными элементами информационной кампании, цель которой — скрыть российские провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит".

"Село Гранов находится под контролем Вооруженных Сил Украины", — подытожили в 14-м армейском корпусе.

Россияне нацелились на Харьков и Сумы

Пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк заявил, что российские оккупанты хотят захватить Сумы и Харьков.

Он подчеркнул, что захват этих областных центров является ближайшими задачами россиян. Кроме того, в последние дни возросла активность врага. Россияне пытаются продвинуться как можно ближе к Сумам.

"Не нужно считать это наступление оккупантов попыткой создать буферную зону. Эти атаки являются попыткой захватить как можно больше территорий", — подчеркнул военный.

Сумы

Как ранее сообщал Главред, ВСУ успешно переходят в контрнаступление на Запорожском и Днепропетровском направлениях, заставляя российские войска отступать. Россияне пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре, однако это не меняет стратегическую ситуацию. Украинские защитники удерживают рубежи и наносят врагу ощутимые потери.

Старший офицер 7 корпуса ДШВ Сергей Лефтер говорил, что ситуация в Покровске остается напряженной, но сохранение контроля над окрестностями города позволяет Силам обороны удерживать стратегические позиции.

Кроме того, Министерство обороны Украины запускает программу логистического локдауна противника, которая кардинально снижает способность армии РФ вести штурмовые действия. Благодаря уничтожению логистических узлов противника и масштабным ударам по тылу оккупантов, украинские военные усиливают оборону и освобождают территории.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в качестве воздушного десанта, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу противника. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

