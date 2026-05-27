Люди с высоким IQ часто могут хранить дома вещи, которые удивляют ученых

Константин Пономарев
27 мая 2026, 14:41
Специалисты рассказали, какие вещи чаще встречаются дома у людей с высоким интеллектом и почему они важны для мышления.
Окружающая среда влияет на человека значительно сильнее, чем кажется на первый взгляд
Окружающая среда влияет на человека значительно сильнее, чем кажется на первый взгляд / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие вещи чаще встречаются в доме людей с высоким IQ
  • Почему легкий беспорядок оказался не таким случайным
  • Какие вещи в доме могут многое рассказать о человеке

Дом может рассказать о человеке гораздо больше, чем одежда или привычки. Исследователи и психологи отмечают, что люди с высоким уровнем интеллекта нередко окружают себя определенными предметами, и дело вовсе не в моде, статусе или дорогом дизайне интерьера.

По данным специалистов, интеллектуально развитые люди чаще формируют пространство так, чтобы оно помогало поддерживать мышление, эмоциональное состояние и творческие способности. Об этом пишет Your Tango.

Как пространство в доме может влиять на мышление

Окружающая среда влияет на человека значительно сильнее, чем кажется на первый взгляд. Цвета, предметы, уровень порядка и даже расположение мебели могут отражаться на эмоциональном состоянии и способе принятия решений.

Ученые отмечают, что люди с высоким интеллектом часто не стремятся к идеально стерильной обстановке. Вместо этого они создают пространство, которое помогает им чувствовать себя комфортно и свободно выражать идеи.

Одной из неожиданных особенностей оказался легкий беспорядок. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, показало, что умеренный хаос способен стимулировать нестандартное мышление и повышать уровень креативности.

Какие предметы чаще встречаются у людей с высоким IQ

Одним из самых заметных элементов считаются книжные полки. При этом речь идет не только о профессиональной или научной литературе. Люди с высоким интеллектом часто читают художественные произведения для удовольствия, поскольку они помогают развивать эмпатию, воображение и способность понимать других людей.

Также важную роль играет искусство. Картины, фотографии и другие творческие объекты помогают человеку принимать эмоции и жизненный опыт. Специалисты считают, что искусство становится способом не только украшения пространства, но и выражения внутреннего мира.

В домах интеллектуалов нередко можно увидеть и предметы для творчества: краски, музыкальные инструменты, блокноты для идей, материалы для рукоделия или спортивные аксессуары для практик вроде йоги. Исследования связывают высокий интеллект с развитым креативным мышлением.

Среди других особенностей специалисты выделили пазлы, комнатные растения, дневники для записей мыслей, настольные игры и специально созданные уютные зоны для общения.

Неожиданный предмет оказался в списке

Одним из самых необычных пунктов списка стали травяные чаи. Некоторые исследования показывают, что отдельные напитки могут быть связаны с улучшением концентрации внимания и поддержкой когнитивных функций.

Авторы статьи подчеркивают, что наличие книжной полки, растений или пазлов само по себе не делает человека умнее. Однако правильно организованное пространство способно поддерживать любознательность, снижать стресс и создавать условия, в которых человеку проще думать, учиться и находить новые идеи.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

