Как охладить квартиру без кондиционера в жару: лайфхак от испанцев

Анна Косик
27 мая 2026, 11:05
Чтобы поддерживать комфортную температуру воздуха в доме, не обязательно покупать кондиционер.
Жары не будет дома, если знать простые правила / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube

  • Что нужно делать, чтобы дома не стало жарко
  • Что повесить на окна, чтобы солнце не нагревало комнату

До лета осталось меньше недели и самое время думать, как спасаться от жары дома, когда на улице температура воздуха поднимется до +30 градусов, если купить кондиционер нет возможности.

Главред узнал, что благодаря нескольким простым действиям можно сохранить прохладу в доме или квартире, чтобы пребывание там было комфортным. Лайфхаками поделилось издание The Independent.

Что делают испанцы, чтобы дома было прохладно

В Испании сиеста — это традиционный дневной отдых, который спасает от пика солнечной активности и экстремальных температур. Чтобы жара не мешала отдыхать, испанцы уже давно пользуются одним правилом.

Они закрывают шторы днем и открывают окна ночью, что предотвращает перегрев дома.

Также во многих европейских странах можно заметить ставни на окнах. Они помогают блокировать солнечный свет. При этом важно соблюдать правило естественной вентиляции.

Как спасаться от жары советует врач

Семейный врач Мария Витковская в эфире "Завтрак с 1+1" рассказала, что плотные шторы, которые создают тень, являются отличным методом борьбы с жарой дома без вреда для здоровья.

"Они помогают на 100%, потому что именно солнце нагревает комнату, и это способствует очень высокой температуре", — пояснила она.

Об источнике: The Independent

The Independent — британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

