Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Со временем эта деталь стала своеобразным трендом среди водителей.

https://glavred.info/life/zachem-v-sssr-voditeli-klali-myach-pod-zadnee-steklo-avtomobilya-otvet-tochno-udivit-10768031.html Ссылка скопирована

Зачем в советские времена клали футбольный мяч под заднее стекло автомобиля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Вы узнаете:

Зачем в СССР клали футбольный мяч под заднее стекло автомобиля

Чем был так особенный мяч фирмы Artex

видео дня

В советских городах можно было легко узнать автомобиль, владелец которого стремился выделиться. Достаточно было взглянуть на заднее стекло: если там лежал черно-белый футбольный мяч, это означало гораздо больше, чем просто любовь к спорту.

В те времена, когда автопром предлагал минимум вариантов, а машины выглядели почти одинаково, водители искали способ придать салону индивидуальность. Одни ставили сувениры, другие — мягкие игрушки. Но самым ярким знаком стал мяч, который превратился в модный символ и негласный жест самовыражения, пишет Oboz.ua.

Artex: вещь, которую не прятали, а демонстрировали

Наибольшее впечатление производили мячи венгерской марки Artex. Их узнавали сразу: качественные, выносливые, одобренные FIFA, они стоили около 25 рублей — сумма, которая автоматически делала владельца "счастливчиком". Для многих такой мяч был мечтой, поэтому его не использовали во дворе, а выставляли на обозрение в машине.

Дизайн Artex повторял легендарный Telstar — тот самый черно-белый мяч чемпионата мира 1970 года. Контрастный узор, созданный для телекамер, стал классикой, которую впоследствии копировали и советские производители. Но оригинал оставался особенной вещью, почти трофеем.

Почему это работало

Мяч под стеклом был простым сигналом: водитель ценит качество, следит за модой, любит футбол и не против заявить о себе. В среде, где возможностей для самовыражения было немного, такая деталь становилась способом выделиться без слов.

Интересное по теме:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред