О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Несмотря на сомнительный вкус, этот продукт пользовался популярностью среди студентов и людей с низким доходом.

Дешевая закуска времен СССР, которая имела отвратительный вкус

Советская экономика строилась на простом принципе: государство дает минимум, чтобы люди могли выжить. Именно поэтому на полках появлялись продукты, которые сегодня вызывают скорее удивление, чем теплые воспоминания. Одним из таких был рыбный паштет "Волна" — дешевый, доступный и далекий от гастрономических мечтаний.

В те времена субсидированные продукты были нормой. Паштеты, в том числе и "Волна", становились спасением для тех, кто жил на стипендию или имел мизерную зарплату. Банка за девять копеек содержала рыбный фарш, лук, сухари, немного томатного соуса и специи — простой набор, который имел одну функцию: утолить голод, пишет Oboz.ua.

Именно поэтому этот продукт часто оказывался на столах студентов и жителей общежитий. Его брали не ради вкуса, а из-за отсутствия выбора. В быту даже появлялись шутки о "характерном аромате" и "особой текстуре" — ирония, которая помогала относиться к реальности проще.

В соцсетях сегодня вспоминают, что паштет не приносил радости, но позволял пережить самые тяжелые дни. Его ели холостяки, молодежь, все, кто не мог позволить себе ничего дороже. Это был продукт эпохи, где доступность преобладала над качеством.

Со временем "Волна" исчезла из магазинов, оставшись лишь в воспоминаниях старших поколений. Для кого-то — символ лишений и вынужденных компромиссов, для кого-то — маркер молодости, когда главным было найти хоть что-то на ужин. Но вряд ли кто-то действительно скучает по ее вкусу.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

