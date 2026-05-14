Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Дарья Пшеничник
14 мая 2026, 04:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Несмотря на сомнительный вкус, этот продукт пользовался популярностью среди студентов и людей с низким доходом.
О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней
Дешевая закуска времен СССР, которая имела отвратительный вкус / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, российские СМИ

Вы узнаете:

  • Какую отвратительную закуску продавали во времена СССР
  • Кто ее чаще всегопокупал

видео дня

Советская экономика строилась на простом принципе: государство дает минимум, чтобы люди могли выжить. Именно поэтому на полках появлялись продукты, которые сегодня вызывают скорее удивление, чем теплые воспоминания. Одним из таких был рыбный паштет "Волна" — дешевый, доступный и далекий от гастрономических мечтаний.

В те времена субсидированные продукты были нормой. Паштеты, в том числе и "Волна", становились спасением для тех, кто жил на стипендию или имел мизерную зарплату. Банка за девять копеек содержала рыбный фарш, лук, сухари, немного томатного соуса и специи — простой набор, который имел одну функцию: утолить голод, пишет Oboz.ua.

Именно поэтому этот продукт часто оказывался на столах студентов и жителей общежитий. Его брали не ради вкуса, а из-за отсутствия выбора. В быту даже появлялись шутки о "характерном аромате" и "особой текстуре" — ирония, которая помогала относиться к реальности проще.

В соцсетях сегодня вспоминают, что паштет не приносил радости, но позволял пережить самые тяжелые дни. Его ели холостяки, молодежь, все, кто не мог позволить себе ничего дороже. Это был продукт эпохи, где доступность преобладала над качеством.

Со временем "Волна" исчезла из магазинов, оставшись лишь в воспоминаниях старших поколений. Для кого-то — символ лишений и вынужденных компромиссов, для кого-то — маркер молодости, когда главным было найти хоть что-то на ужин. Но вряд ли кто-то действительно скучает по ее вкусу.

Интересное по теме:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

07:06Украина
"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данные

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данные

06:42Украина
Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позже

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позже

Последние новости

07:24

Сколько людей нужно на фронте: Игорь Луценко указал на важный нюанс

07:06

В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

06:42

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данныеФото

06:00

Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфиналеВидео

05:50

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
05:14

Деревянная, пластиковая или металлическая - какая кухонная доска лучше

04:41

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

04:30

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:11

Не просто привычка: зачем мы стучим по дереву и как этот ритуал привлекает удачу

Реклама
03:30

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выборВидео

03:20

Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, деталиФото

03:02

Женщина проверила камеру, пока её кошка была дома одна: увиденное удивило

02:37

Откуда в Киеве появились каштаны и при чём здесь Кремль: историк раскрыл секретВидео

02:23

В Сумах прогремел взрыв: мужчина подорвал себя гранатой

01:40

Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где раздавались взрывы

01:30

Россияне отрезали головы украинским военным: Генштаб обнародовал подробности

01:15

Жесткие полотенца снова станут пушистыми: простой действенный метод без уксусаВидео

13 мая, среда
23:57

Путин теряет контроль над ситуацией: как Кремль загоняет себя в тупикВидео

23:48

Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

23:21

Многие делают это возле банкомата: ошибка, играющая на руку мошенникам

Реклама
22:08

Главная ошибка мая: садовод рассказал, что привлекает морковную муху на грядкуВидео

21:49

РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

21:42

Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

21:35

Путин стоит перед серьезным выбором: какие три сценария может рассмотреть КремльВидео

21:32

Как охладить комнату без кондиционера: эффективные бюджетные лайфхаки

20:49

Дипломатический тупик под аккомпанемент ракет: действительно ли Путин готов к миру

20:32

Будет ещё несколько волн атак: "Флеш" — о том, когда закончится обстрел

20:17

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

20:01

Тормозят повсюду: девушка превратила старую скорую в дом на колесах

19:46

"Заряженная" лунка для огурцов: домашний коктейль для крепкого укорененияВидео

19:29

Вкусные как бабушкины: ленивый рецепт орешков со сгущенкой за 25 минут

19:28

Ритуалы пилотов: зачем военные летчики сжигают пустые гробы и пианино

19:15

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

19:10

Россия хочет диктовать новые условия: Невзлин о планах Кремлямнение

19:07

Владельцы допускают роковую ошибку: почему кот бьет задними лапами, когда кусаетВидео

18:52

Котенка нашли покрытым странной массой: спасатели были в ужасеВидео

18:39

Козлёнок решил побороться с котом: очевидец был потрясён тем, чем все закончилось

18:35

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

18:33

Боролись за конечность: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу

18:22

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атакеФото

Реклама
18:08

Дроны РФ более 7 часов терроризировали Житомирщину: что известно о последствиях атаки

18:06

Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счетВидео

17:49

Мистика или психология: почему дома постоянно пропадают вещи

17:44

"Честная мобилизация" призвала правоохранителей проверить "бронь" известных блоггеров, активистов и селебрити

17:39

Как родителям обращаться друг к другу в присутствии детей: в сети разгорелся спор

17:31

Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

17:31

В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами

17:17

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областяхФото

17:16

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:00

Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 годуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять