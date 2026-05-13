Дроны РФ более 7 часов терроризировали Житомирщину: что известно о последствиях атаки

Нападение РФ на Житомирскую область 13 мая

Житомирская область более семи часов находилась под массированной атакой российских дронов. Об этом сообщил начальник местной ОГА Виталий Бунечко.

В своем посте он отметил, что в результате ударов повреждены объекты гражданской и транспортной инфраструктуры в разных районах. Также, по его словам, несколько человек получили легкие травмы.

"Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку врага. Призываем граждан реагировать на угрозу и находиться в безопасных местах", — подчеркнул Бунечко.

По данным онлайн-карты тревог, в Житомирском районе сигнал прозвучал в 10:13, и по состоянию на 17:17 наконец-то был отменен. В Коростенском районе тревога началась в 9:14, в Звягельском — в 11:07. В Бердичевском районе опасность продолжалась с 10:53 до 14:58.

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине.

Он отметил, что оккупанты все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции. Россияне, скорее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить запасы топлива.

Воздушная атака РФ 13 мая — что известно

Как сообщал Главред, Россия проводит масштабную комбинированную атаку на Украину, которую ГУР оценивает как потенциально длительную и многоволновую. Первый удар — рои ударных дронов, направленные на истощение ПВО и пробивание путей для последующих волн.

Кроме того, враг начал применять новую тактику использования дронов Shahed. Беспилотники движутся вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Напомним, днем 13 мая страна-агрессор Россия атакует Украину "Шахедами". Взрывы уже прогремели в Киеве и Хмельницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

Кроме того, российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы. Есть погибшие и пострадавшие.

О персоне: Виталий Бунечко Виталий Иванович Бунечко (род. 6 августа 1973 года, Сарны, Ровенская область, УССР) — глава Житомирской областной администрации с 8 августа 2019 года, сообщает Википедия.

