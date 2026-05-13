Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами

Инна Ковенько
13 мая 2026, 17:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чаще всего именно от температуры воды зависит, получится ли гречка нежной и рассыпчатой.
В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами
В какой воде варить гречку — в холодной или горячей? / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой
  • Какой водой заливать гречку — холодной или горячей
  • Что добавлять в гречку, чтобы она была вкусной

Гречка — одна из самых любимых круп украинцев, но именно ее чаще всего портят при приготовлении. То она получается сухой и жесткой, то превращается в клейкую массу без вкуса. Ключ к правильной каше — не только пропорции воды и крупы, но и температура, в которую ее засыпают.

В какой воде варить гречку — холодной или горячей

Профессиональные повара советуют засыпать промытую гречку именно в холодную воду. Постепенный нагрев позволяет зерну равномерно впитывать жидкость, сохранять форму и раскрывать естественный вкус, пишет ТСН. Если же бросить крупу сразу в кипяток, верхний слой быстро "запечатывается", а сердцевина может остаться твердой или свариться неравномерно.

видео дня

Как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой

Для классической рассыпчатой гречки берут одну часть крупы и две части воды. После закипания огонь рекомендуем уменьшить до минимального и накрыть кастрюлю крышкой. Именно медленное томление делает кашу нежной и рассыпчатой. Важно не перемешивать гречку во время варки, ведь поврежденные зерна выделяют крахмал, и блюдо становится липким.

Что добавлять в гречку, чтобы она была вкусной

Чтобы усилить аромат, крупу перед варкой можно слегка подсушить на сухой сковороде — она приобретет ореховые нотки. После приготовления каши стоит дать ей постоять под крышкой еще 10–15 минут, тогда гречка окончательно впитает остатки влаги и станет нежнее.

Для более насыщенного вкуса в воду добавляют кусочек сливочного масла, лавровый лист или сушеный чеснок. А если заменить воду легким овощным бульоном, блюдо получается особенно ароматным. Готовая гречка прекрасно сочетается с мясом, овощами, грибами и зеленью.

Чем отличается белая гречка от коричневой
Чем отличается белая гречка от коричневой / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как быстро и правильно приготовить гречку:

@yuliia.senych Этот день настал и наконец-то вы научитесь готовить гречку правильно!? Сохраняйте, если не знали☝? Нам понадобится: • гречка 1 стакан • вода 2 стакана • соль 1 ч.л. • сливочное масло ~ 40 г 1. Отмеряем стакан гречки и промываем дважды водой.Засыпаем в кастрюлю и заливаем холодной водой в соотношении 1:2. Ставим на огонь. 2. Доводим до кипения и варим на минимальном огне под крышкой в течение 20 минут, пока вся вода не впитается в крупу. 3. При варке обязательно добавьте несколько щепоток соли. По завершении приготовления добавляем сливочное масло. Подаем с поджаренной сосиской и жареным яйцом? Приятного аппетита! Время приготовления ⏱️ ~ 20 минут. #рецепт#рецепты#рецептынаукраинском#украинскийтикток#рецепты#пп#ппрецепты#здоровоепитание#диета#правильноепитание#тренды#тренд#хочувтренд#хочуврек#рекомендации♬ Nice and Easy - Louis Adrien

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гречка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

18:22Война
Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

17:17Война
Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:16Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Последние новости

18:22

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

18:08

Дроны РФ более 7 часов терроризировали Житомирщину: что известно о последствиях атаки

18:06

Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счетВидео

17:49

Мистика или психология: почему дома постоянно пропадают вещи

17:44

"Честная мобилизация" призвала правоохранителей проверить "бронь" известных блоггеров, активистов и селебрити

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
17:39

Как родителям обращаться друг к другу в присутствии детей: в сети разгорелся спор

17:31

Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

17:31

В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами

17:17

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областяхФото

Реклама
17:16

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:00

Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 годуВидео

16:56

Дешево и навсегда: как избавиться от хруща и его личинок

16:55

Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем: назван неочевидный сосед-враг

16:52

РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

16:47

Супруги нашли тайник с золотом на кухне: во сколько оценили клад

16:24

Говорить "хто крайній" неправильно: как следует становиться в очередь на украинском

16:19

3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все

16:15

После атаки РФ в облэнерго сделали заявление о графиках отключений на Полтавщине

16:06

"Будет гораздо сложнее": Витвицкая рассекретила пол первенцаВидео

15:21

Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

Реклама
15:19

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

15:19

Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

15:01

Нагар на сковородах и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство

14:59

Колоссальная разница: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии

14:43

"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвиненийВидео

14:25

Что означает режим "L" на коробке автомат: сбивает с толку водителейВидео

14:01

Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце светаВидео

13:47

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

13:45

Почему вянет рассада помидор: 4 ошибки, которые допускают почти всеВидео

13:43

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:33

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

13:27

Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"

13:07

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:05

Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

12:41

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позжеВидео

12:33

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

12:18

Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

12:15

Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

12:12

США направили своих военных в Украину: какова их задача на фронте

Реклама
12:11

Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

11:40

"У Путина только один путь": известна судьба оккупированных украинских городов

11:23

Томаты будут болеть и гнить: где нельзя сажать помидорыВидео

11:21

Зачем нужны высокие грядки в 2026 году: как их сделать идеальнымиВидео

11:18

Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутриВидео

11:18

Грозовые дожди обрушатся на Украину: в каких регионах погода резко ухудшится

11:14

Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — деталиВидео

11:06

Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

10:46

Ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах правительства перед компаниями

10:01

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненыхФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять