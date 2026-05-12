Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Кусты помидоров хорошо растут, когда их корни уходят глубоко в землю и крепко в ней укореняются.

Как правильно поливать помидоры

Все больше огородников переходят на другой подход к уходу за помидорами — и именно он, по словам специалистов, способен ускорить рост и укрепить растения. Речь идет о глубоком поливе, который заменяет привычное ежедневное увлажнение поверхности почвы.

Метод, который опытные садоводы используют годами, сейчас снова набирает популярность. Причина проста: вместо легкого опрыскивания листьев или поверхностного полива внимание сосредотачивается на медленном и редком увлажнении земли у основания куста. Именно так вода проникает на глубину 15–20 см — туда, где формируется сильная корневая система, пишет Oboz.ua.

Специалисты объясняют, что неглубокий полив удерживает влагу только в верхнем слое почвы. В результате корни остаются слабыми и уязвимыми к жаре и засухе. Зато глубокое орошение стимулирует корни расти вниз, обеспечивая растению доступ к большему количеству питательных веществ и стабильность в период плодоношения.

Недостаточный или нерегулярный полив часто становится причиной растрескивания плодов и появления верхушечной гнили — проблем, которые способны существенно снизить урожайность. Научные исследования подтверждают, что контролируемое глубокое увлажнение улучшает развитие корней и положительно влияет на темпы роста и количество плодов.

Садоводы, которые уже перешли на этот метод, обычно сочетают его с утренним поливом — так растения получают влагу на весь день, а испарение уменьшается. Дополнительный слой мульчи вокруг основания куста помогает дольше удерживать влагу и стабилизировать температуру почвы.

Эксперты также отмечают, что следует избегать полива по листьям. Влага на зеленой массе создает благоприятные условия для грибковых заболеваний, в частности фитофтороза, который может быстро уничтожить насаждения.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

