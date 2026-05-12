Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

Путин заявил о завершении разработки новых систем ядерного вооружения и сообщил об успешных испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат".

Путин угрожает миру ядерным "Орешником" и не только

О чем идет речь в материале:

Путин снова угрожает миру применением ядерного оружия

РФ в очередной раз "завершает разработку" систем "Посейдон" и "Буревестник"

Комплекс "Орешник", который может нести ядерное оружие, уже поставлен на боевое дежурство

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин после Дня Победы 9 мая начал угрожать миру ядерным оружием. Об этом он заявил по итогам доклада командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, передают российские пропагандистские СМИ.

Военный преступник Путин заявил, что завершаются работы над двумя системами с малыми ядерными энергетическими установками — беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник".

"С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками", — указал он.

Также командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".

По его словам, запуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты состоялся в 11:15.

"Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализация ракетным комплексом заданных характеристик", — сказал Каракаев.

Каракаев отметил, что "Сармат" должен заменить советский комплекс "Воевода" и превосходит его по ряду характеристик, в частности дальностью полета, боевой нагрузкой, готовностью к запуску и системами преодоления противоракетной обороны.

"Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил в плане гарантированного поражения объектов и решения задач стратегического сдерживания", — сказал российский военный.

Какова цель российского ядерного шантажа — мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко заявил, что ядерный шантаж давно стал одним из ключевых инструментов гибридной войны России, который Кремль неоднократно применял во время полномасштабного вторжения.

По его словам, сама угроза применения ядерного оружия влияла на позицию администрации президента США Джо Байдена, а также на темпы и масштабы поставок вооружения Украине как со стороны США, так и европейских государств.

"Стратегически Россия с каждым разом все больше девальвировала этот инструмент. Стоит вспомнить 2022 год, когда Украина проводила успешные контрнаступательные операции, а российские войска отступали из Киевской, Харьковской и Херсонской областей. Тогда Кремль особенно активно прибегал к ядерной риторике. В ответ Соединенные Штаты, по сообщениям СМИ, передали России как публичные, так и непубличные предупреждения о возможных последствиях применения ею ядерного оружия", — указывает он.

Жовтенко пояснил, что Кремль обычно возвращался к ядерной риторике в двух случаях: когда ситуация на фронте становилась невыгодной для России из-за потерь, отсутствия продвижения или потери инициативы, а также накануне передачи Украине новых видов западного вооружения.

По его словам, волны ядерных угроз сопровождали передачу Украине боеприпасов, танков Challenger и Leopard, систем HIMARS, ракет ATACMS и истребителей F-16. Российская пропаганда каждый раз использовала тему ядерного оружия как способ удержать Запад от дальнейшей военной поддержки Украины.

"Если смотреть на текущую ситуацию, то очевидно, что здесь присутствует и стратегический уровень. Кремль не может не понимать, что механизм закупки американского оружия через программы НАТО работает. И, по сути, у Соединенных Штатов нет никаких ограничений по номенклатуре вооружения, которое они готовы продать (за исключением "Томагавков", о чем ранее публично заявлял Дональд Трамп). Поэтому россияне вновь активизируют ядерную риторику – в частности, через обвинения в адрес Великобритании или Франции в якобы подготовке к передаче Украине ядерного оружия – и напоминают, что и сами обладают ядерным арсеналом и могут его использовать как инструмент давления", – отметил он.

Эксперт также отметил, что на геополитическом уровне Москва пытается усилить страх перед Третьей мировой войной и ядерным конфликтом, чтобы повлиять на европейское общество, активизировать антивоенные настроения и создать дополнительное давление на политическое руководство стран Запада. Кроме того, такая риторика является элементом влияния и на американскую администрацию в контексте переговорного процесса.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России вновь активизировали риторику ядерного шантажа. В частности, председатель президиума общественного объединения "Совет по вопросам внешней и оборонной политики" РФ Сергей Караганов в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае приближения России к поражению в войне против Украины Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия против европейских союзников Киева.

Подобные заявления звучат и со стороны российских парламентариев. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал к использованию так называемого "оружия возмездия", продолжая линию ядерного давления со стороны Кремля.

В то же время президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что ему удалось предотвратить ядерный конфликт между Россией и Украиной. Он также призвал специалистов подготовить новый документ, который мог бы заменить американо-российское соглашение о контроле над ядерными вооружениями.

О личности: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Демонициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

