Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Инфляция в Украине может превысить 10 процентов при условии дальнейшего роста цен на энергоносители.

Хлеб, мясо и овощи могут значительно подорожать из-за роста себестоимости производства

Кратко:

В Украине ожидают роста цен на продукты

Хлеб и мясо могут существенно подорожать

Овощи для борща могут подорожать в 2 раза

В Украине прогнозируют ускорение продовольственной инфляции и существенный рост цен на основные продукты — от хлеба и мяса до овощей и фруктов. По оценкам экспертов, в случае сохранения высоких цен на топливо и осложнения ситуации на энергетических рынках, инфляция может превысить 10%. Об этом пишет liga.net.

Ключевым фактором подорожания остается рост стоимости топлива, который уже повлиял на себестоимость перевозок и производства. После повышения цен на топливо стоимость продуктов будет расти прежде всего в категориях с высокой долей логистических расходов и энергоресурсов.

"После очередного роста цен на топливо вырастут и цены на продукты. Наибольшее давление будут испытывать товары с высокой долей топлива в производстве или доставке. Это могут быть продукты питания, импортные товары, а также отдельные категории бытовой химии, в производстве которых используются нефтепродукты", — говорит директор департамента аналитических исследований "Райффайзен банка" Александр Печерицин.

По оценкам аграрного эксперта Ивана Томича, топливо составляет до 10–17% себестоимости продовольствия, что делает агросектор особенно чувствительным к колебаниям цен.

Овощи и фрукты: ожидается резкий рост

В ближайшие месяцы прогнозируется подорожание овощей борщевого набора — картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы. После весеннего снижения цен из-за распродажи запасов ожидается осенний скачок стоимости.

Эксперты предполагают, что из-за сокращения посевных площадей и роста производственных затрат цены могут вырасти вдвое.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает: ожидается существенное подорожание овощей осенью.

Что касается фруктов, ситуация также остается напряженной. Из-за погодных рисков и снижения урожая косточковых культур возможен дефицит абрикосов, персиков, черешни и вишни.

"Абрикосы и персики из-за потери урожая могут стать дефицитными, а цены на них будут зависеть от импорта", — говорит Гопка.

Мясо и хлеб: стабильного снижения не ожидается

За последний год мясо уже подорожало на 15–20%, и тенденция к росту, по прогнозам, сохранится. Основным фактором является подорожание кормов и производственных затрат.

"Рынок мяса, вероятно, и в дальнейшем будет демонстрировать тенденцию к подорожанию. Больше всего за последний период выросли цены на говядину, но свинина и курятина также остаются дорогими из-за высоких затрат производителей", – отмечает Гопка.

В то же время хлеб может подорожать примерно на 25%, прогнозирует Иван Томич.

Молочные продукты растут медленнее

На фоне общей инфляции молочная продукция демонстрирует относительно стабильную динамику. За год цены выросли умеренно: молоко — на 7,3%, сметана — на 5,7%, сыры — на 5,3%, масло — на 1,9%.

"До конца лета цены на молочную группу не должны меняться в сторону заметного роста, но это не гарантия. Могут быть и отклонения. Но в этот период цены будут стабильными", — прогнозирует Томич.

Общий прогноз

Эксперты связывают дальнейшую динамику цен с ситуацией на энергетических рынках и погодными условиями. В случае стабилизации геополитической ситуации возможно замедление инфляции, однако при обострении конфликтов и неблагоприятном урожае инфляционное давление усилится и может превысить 10%.

Какие продукты могут подешеветь в мае — мнение эксперта

В мае в Украине ожидается постепенное снижение цен на отдельные продукты питания из-за роста предложения на рынке, в частности сезонной продукции. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, появление украинских тепличных овощей уже влияет на рынок и способствует постепенному удешевлению.

"В течение мая эта тенденция будет только усиливаться, поскольку на рынке будет расти количество сезонной продукции. Больше всего, по прогнозам, могут подешеветь овощи и яйца", — отметил Марчук.

В то же время он добавил, что существенных изменений в стоимости мяса пока не прогнозируется. Что касается молочной продукции, возможны краткосрочные колебания цен, однако с началом лета эксперт ожидает постепенного снижения стоимости этой категории товаров.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине резко подорожала прошлогодняя белокочанная капуста. Причиной является сезонное сокращение предложения. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Кроме того, на рынке фиксируется подорожание прошлогодней моркови. Ее стоимость выросла до 9–16 грн/кг, что примерно на 22% больше, чем в конце предыдущей недели.

Также из-за избытка предложения и слабого спроса дешевеет тепличный огурец. Производители реализуют продукцию в пределах 30–60 грн/кг.

О личности: Денис Марчук Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году — координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

