В Украине резко упали цены на огурцы: сколько сейчас стоит этот овощ

Анна Косик
8 мая 2026, 11:43
Аналитики предсказали, что будет с ценами на этот популярный овощ в дальнейшем.
огурцы, деньги
Огурцы стали более доступными, чем в прошлом году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Тепличные огурцы стремительно дешевеют из-за перепроизводства
  • Спрос на овощи снизился на фоне большого предложения
  • Аграрии прогнозируют дальнейшее падение цен на рынке

В Украине продолжают снижаться цены на тепличные огурцы из-за сезонного увеличения предложения на фоне достаточно низкого спроса. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Украинские тепличные комбинаты отгружают продукцию значительно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. По состоянию на 8 мая огурцы реализуются по 30-60 гривен за килограмм. Это в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"По словам операторов рынка, сложившаяся ситуация обусловлена сразу несколькими факторами. Во-первых, объемы урожая в тепличных хозяйствах остаются стабильными и достаточно объемными, что привело к заметному росту предложения на рынке. В то же время спрос на огурцы заметно снизился по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что тепличные огурцы сейчас на 30% дешевле, чем в начале мая 2025 года. При этом производители не исключают возможности дальнейшего снижения цен в этом сегменте в случае сохранения текущих темпов реализации.

Как изменятся цены на продукты в Украине до конца мая

Главред писал, что, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в мае на украинском продовольственном рынке сойдутся сразу несколько факторов — от геополитической напряженности до сезонного обновления ассортимента.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

В то же время погода наконец-то начала работать в пользу потребителей. Сезонность уже дала первые результаты: на рынке стало больше украинских тепличных овощей, и это сразу отразилось на цене.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что морковь в Украине продается по 9–16 гривен за килограмм, что примерно на 22% дороже, чем в конце прошлой недели. Основной причиной подорожания эксперты называют сезонное сокращение предложения и дефицит качественной продукции.

Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца различных производителей в украинских супермаркетах снизились на несколько гривен по сравнению со среднемесячными показателями за апрель.

Недавно стало известно, что цены на гречку в Украине резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние три года — сейчас в среднем 75 гривен за килограмм, а в отдельных магазинах премиальные сорта уже превышают 90 гривен.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

