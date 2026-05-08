Пугачева впервые публично обратилась к дочери Орбакайте

Алла Пугачева впервые обратилась к своей дочери-молчунье Кристине Орбакайте.

https://glavred.info/starnews/pugacheva-vpervye-publichno-obratilas-k-docheri-orbakayte-10763009.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте, Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева

Кратко:

Что сказала Пугачева

Где она обратилась к дочери

Известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, впервые публично обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте.

Пугачева оценила новые фотографии Кристины Орбакайте. Артистка прокомментировала фотосессию дочери в Instagram. "Обалденная. Как всегда! Да!" — написала артистка.

видео дня

Пугачева публично обратилась к Орбакайте / Фото Instagram/k.orbakajte

Сама же орбакайте опубликовала в соцсетях снимки, на которых позировала в облегающем синем костюме с длинным шлейфом и рукавами-перчатками, в солнцезащитных очках и на высоких каблуках.

Пугачева публично обратилась к Орбакайте / Фото Instagram/k.orbakajte

Ранее также Пугачева комментировала короткое видео Орбакайте, в котором та меняла разные образы. "Красавица моя", - написала Пугачева комплимент дочери.

Орбакайте о войне в Украине

В начале полномасштабного вторжения террористической России в Украину, Кристина Орбакайте выступила против войны, запостив в своей соцсети черный квадрат с надписью: "Только Мирного Неба! Нет войне!". Позднее певица удалила свой пост и открыто не заявляла про свою позицию о войне в Украине.

Она по-прежнемуработает в России, а живет вместе со своей семьей в США.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Виктория Бекхэм рассказала, что "очень серьёзная" борьба её дочери Харпер с угревой сыпью вдохновила подростка на создание собственного косметического бренда.

Накануне также известная американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери откровенно рассказала о непростых взаимоотношениях с экс-возлюбленным.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред