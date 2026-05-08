Пугачева впервые публично обратилась к дочери Орбакайте

Известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, впервые публично обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте.
Пугачева оценила новые фотографии Кристины Орбакайте. Артистка прокомментировала фотосессию дочери в Instagram. "Обалденная. Как всегда! Да!" — написала артистка.
Сама же орбакайте опубликовала в соцсетях снимки, на которых позировала в облегающем синем костюме с длинным шлейфом и рукавами-перчатками, в солнцезащитных очках и на высоких каблуках.
Ранее также Пугачева комментировала короткое видео Орбакайте, в котором та меняла разные образы. "Красавица моя", - написала Пугачева комплимент дочери.
Орбакайте о войне в Украине
В начале полномасштабного вторжения террористической России в Украину, Кристина Орбакайте выступила против войны, запостив в своей соцсети черный квадрат с надписью: "Только Мирного Неба! Нет войне!". Позднее певица удалила свой пост и открыто не заявляла про свою позицию о войне в Украине.
Она по-прежнемуработает в России, а живет вместе со своей семьей в США.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
