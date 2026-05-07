Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Погода в Днепре готовит разворот: синоптики рассказали, когда солнце сменит дождь

Руслан Иваненко
7 мая 2026, 20:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как будут меняться температура и влажность воздуха в Днепре с пятницы по воскресенье
Погода, дождь
Какая погода ожидается в Днепре на выходных / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/media.dnepropetrovsk

Кратко:

  • Теплые выходные в Днепре
  • Переменная облачность в субботу
  • Дождь в воскресенье вечером

В Днепре на выходных ожидается по-настоящему весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца. По данным синоптического сервиса Sinoptik, в конце выходных атмосферные условия изменятся — возрастет облачность и появится вероятность дождя.

Солнечный финал рабочей недели

Завершение рабочей недели в Днепре обещает быть солнечным и теплым. В течение всего дня в городе будет преобладать ясная погода, и только к вечеру небо начнет затягиваться облаками. Температурные показатели будут достаточно комфортными: после ночных +15...+18°C воздух днем прогреется до приятных +24...+25°C.

видео дня

Ветер преимущественно слабый, юго-восточного и южного направлений со скоростью до 3,3 м/с. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют, что создает идеальные условия для вечерних прогулок по городу.

Погода в Днепре 8 мая
Погода в Днепре 8 мая / Фото: скриншот sinoptik

Переменная облачность и устойчивое тепло

В субботу характер погоды несколько изменится, становясь более переменчивым. В течение всего дня в Днепре будет облачно, однако солнце периодически будет появляться сквозь облака. Несмотря на отсутствие прямых солнечных лучей, день останется теплым: дневной максимум достигнет отметки +25°C.

Ночью и утром температура будет колебаться в пределах +13...+18°C. Влажность воздуха несколько возрастет, особенно в утренние часы (до 84%), но вероятность осадков остается минимальной. Ветер будет сохранять умеренную скорость, не превышая 2,3 м/с.

Погода в Днепре 9 мая
Погода в Днепре 9 мая / Фото: скриншот sinoptik

От ясного утра до дождливого вечера

Воскресный день начнется с ясной и безоблачной погоды, которая продержится до обеда. Дневная температура поднимется до +22°C. Однако во второй половине дня атмосферная ситуация начнет стремительно меняться. Небо покроется густыми облаками, а влажность воздуха к вечеру вырастет до 87%.

Синоптики предупреждают о высокой вероятности сильного дождя, который может начаться ближе к вечеру. Это стоит учесть при планировании отдыха на свежем воздухе. Ночные показатели термометров остановятся на отметке +16°C, а атмосферное давление в течение дня будет иметь тенденцию к снижению.

Погода в Днепре 10 мая
Погода в Днепре 10 мая / Фото: скриншот sinoptik

В Украине ожидается период дождей и гроз.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 8 мая активность атмосферного фронта вызовет кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины.

По ее словам, на западе страны температура воздуха снизится до +18…+21°C, а местами — до +16…+18°C.

"Жара в ближайшее время ослабнет, весна войдет в свои цветущие берега", — отметила она.

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но все еще без осадков. Температура воздуха также снизится.

Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.

Читайте также:

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Днепра погода прогноз погоды погода на выходные Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

20:57Война
"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

19:55Украина
Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

19:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

Последние новости

22:31

Эктор Хименес-Браво показал, как изменился после пластической операции

22:25

Тарелка горячая, а блюдо холодное: почему микроволновка нагревает посуду, а не еду

22:05

Рожденные в конкретные три месяца получат подарок судьбы до конца мая

22:04

Не просто любовь: почему на самом деле кошки следуют за хозяевами, ответ удивитВидео

21:32

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
21:20

Когда и как сажать перец в открытый грунт в 2026 году - лучшие даты

20:57

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

20:57

"Никогда не поздно": HBO сделал заявление о втором сезоне "Гарри Поттера"

20:56

Погода в Днепре готовит разворот: синоптики рассказали, когда солнце сменит дождь

Реклама
20:11

Упрямство в крови: три знака зодиака, которые всегда поступают по-своему

20:08

"Равные условия", похоже, уже формируются в кулуарах, – совладелец АГТ Горбуненко о непрозрачных решениях при подготовке к приватизации ОПЗ

19:55

"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

19:54

Ровная морковь без прореживания: действенный метод посева, экономящий времяВидео

19:38

Камеры нашли даже в спальне: сосед, которому доверяли следил за семьей

19:33

Принц Гарри расстроился из-за новых фото Шарлотты: что случилось

19:27

С 7 мая три знака зодиака будут грести деньги лопатой - кто они

19:24

Зачем добавлять корицу в воду для мытья пола: новый тренд в экологичной уборке

19:10

Пауза или ловушка: зачем РФ говорит о перемирии - Копытькомнение

19:03

Почему категорически нельзя ставить сирень в спальне: большинство не догадывается

19:01

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

Реклама
18:55

Залужный предложил "умную" мобилизацию: названы три модели, подробности

18:43

Запретные слова перед зеркалом: что нельзя говорить своему отражению

18:31

"Я в Киеве": муж популярной блогерши ответил на упреки в выезде из УкраиныВидео

18:31

Путешествия во времени возможны: неожиданное открытие ученых

18:27

СМИ назвали даты возможного массированного удара РФ по Киеву – в МВД отреагировали

18:05

Самый большой позор России за 20 лет: как парад в Москве стал ловушкой для Путина

17:55

Что обязательно нужно сделать с тюльпанами после цветения: секрет от садоводов

17:50

Как найти свой стиль: нестандартные советы стилиста, которые спасут любой гардеробВидео

17:35

Гривня внезапно начала расти: новый курс валют на 8 мая

17:19

Умеров поехал в США на переговоры: Зеленский поставил перед ним три задачи

17:19

Как уничтожить медведку без химии: один трюк спасает весь огородВидео

16:45

ВСУ поразили ракетный корабль "Каракурт": подробности удара в глубоком тылу РФ

16:40

Соседи - мечта: что посадить рядом с огурцами для увеличения урожаяВидео

16:38

Сколько кофе сыпать на одну чашку, чтобы вкус был как в кофейне - точные пропорции

16:23

Почему 8 мая нельзя занимать хлеб и соль: какой церковный праздник

16:17

Кирилл Буданов: Борьба за правду является вопросом нашего стратегического превосходства

16:08

Град, грозы и шквалы налетят на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

16:07

"Это меня сломило": Панеттьери раскрыла причину отмены свадьбы с Кличко

15:38

Удар по кораблю РФ с "Калибрами": в ВМС заявили о "черноморском проклятии"

15:35

Как избавиться от мух на кухне: один простой продукт остановит нашествие насекомых

Реклама
15:21

Как легко избавиться от пня: обычное средство творит чудесаВидео

15:17

Надвигаются сильные грозы: синоптики предупредили о непогоде на Тернопольщине

15:16

Когда День вышиванки в Украине в 2026 году: дата ежегодно меняется

14:49

РФ собралась атаковать Киев и требует перемирия: когда возможен удар и чего ожидатьФото

14:41

Более 1500 километров от границы: Зеленский заявил об успешных ударах по Перми

14:37

Слов "переписка" и "переписываться" в украинском языке нет: как сказать правильно

14:26

"Боролась с тяжелой болезнью": ушла из жизни звезда "Спіймати Кайдаша"

13:54

Быстро приживется: как подготовить рассаду перед высадкой, чтобы она не сгорела

13:51

Евровидение 2026: Финляндии разрешили нарушить правило

13:50

Кусты будут ломаться от ягод: чем подкормить малину в мае

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять