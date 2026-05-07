Погода в Днепре готовит разворот: синоптики рассказали, когда солнце сменит дождь

Как будут меняться температура и влажность воздуха в Днепре с пятницы по воскресенье

https://glavred.info/synoptic/pogoda-v-dnepre-gotovit-razvorot-sinoptiki-rasskazali-kogda-solnce-smenit-dozhd-10762910.html Ссылка скопирована

Какая погода ожидается в Днепре на выходных / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/media.dnepropetrovsk

Кратко:

Теплые выходные в Днепре

Переменная облачность в субботу

Дождь в воскресенье вечером

В Днепре на выходных ожидается по-настоящему весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца. По данным синоптического сервиса Sinoptik, в конце выходных атмосферные условия изменятся — возрастет облачность и появится вероятность дождя.

Солнечный финал рабочей недели

Завершение рабочей недели в Днепре обещает быть солнечным и теплым. В течение всего дня в городе будет преобладать ясная погода, и только к вечеру небо начнет затягиваться облаками. Температурные показатели будут достаточно комфортными: после ночных +15...+18°C воздух днем прогреется до приятных +24...+25°C.

видео дня

Ветер преимущественно слабый, юго-восточного и южного направлений со скоростью до 3,3 м/с. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют, что создает идеальные условия для вечерних прогулок по городу.

Погода в Днепре 8 мая / Фото: скриншот sinoptik

Переменная облачность и устойчивое тепло

В субботу характер погоды несколько изменится, становясь более переменчивым. В течение всего дня в Днепре будет облачно, однако солнце периодически будет появляться сквозь облака. Несмотря на отсутствие прямых солнечных лучей, день останется теплым: дневной максимум достигнет отметки +25°C.

Ночью и утром температура будет колебаться в пределах +13...+18°C. Влажность воздуха несколько возрастет, особенно в утренние часы (до 84%), но вероятность осадков остается минимальной. Ветер будет сохранять умеренную скорость, не превышая 2,3 м/с.

Погода в Днепре 9 мая / Фото: скриншот sinoptik

От ясного утра до дождливого вечера

Воскресный день начнется с ясной и безоблачной погоды, которая продержится до обеда. Дневная температура поднимется до +22°C. Однако во второй половине дня атмосферная ситуация начнет стремительно меняться. Небо покроется густыми облаками, а влажность воздуха к вечеру вырастет до 87%.

Синоптики предупреждают о высокой вероятности сильного дождя, который может начаться ближе к вечеру. Это стоит учесть при планировании отдыха на свежем воздухе. Ночные показатели термометров остановятся на отметке +16°C, а атмосферное давление в течение дня будет иметь тенденцию к снижению.

Погода в Днепре 10 мая / Фото: скриншот sinoptik

В Украине ожидается период дождей и гроз.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 8 мая активность атмосферного фронта вызовет кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины.

По ее словам, на западе страны температура воздуха снизится до +18…+21°C, а местами — до +16…+18°C.

"Жара в ближайшее время ослабнет, весна войдет в свои цветущие берега", — отметила она.

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но все еще без осадков. Температура воздуха также снизится.

Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.

Читайте также:

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред