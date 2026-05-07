Погода в Днепре готовит разворот: синоптики рассказали, когда солнце сменит дождь

В Днепре на выходных ожидается по-настоящему весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца. По данным синоптического сервиса Sinoptik, в конце выходных атмосферные условия изменятся — возрастет облачность и появится вероятность дождя.
Солнечный финал рабочей недели
Завершение рабочей недели в Днепре обещает быть солнечным и теплым. В течение всего дня в городе будет преобладать ясная погода, и только к вечеру небо начнет затягиваться облаками. Температурные показатели будут достаточно комфортными: после ночных +15...+18°C воздух днем прогреется до приятных +24...+25°C.
Ветер преимущественно слабый, юго-восточного и южного направлений со скоростью до 3,3 м/с. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют, что создает идеальные условия для вечерних прогулок по городу.
Переменная облачность и устойчивое тепло
В субботу характер погоды несколько изменится, становясь более переменчивым. В течение всего дня в Днепре будет облачно, однако солнце периодически будет появляться сквозь облака. Несмотря на отсутствие прямых солнечных лучей, день останется теплым: дневной максимум достигнет отметки +25°C.
Ночью и утром температура будет колебаться в пределах +13...+18°C. Влажность воздуха несколько возрастет, особенно в утренние часы (до 84%), но вероятность осадков остается минимальной. Ветер будет сохранять умеренную скорость, не превышая 2,3 м/с.
От ясного утра до дождливого вечера
Воскресный день начнется с ясной и безоблачной погоды, которая продержится до обеда. Дневная температура поднимется до +22°C. Однако во второй половине дня атмосферная ситуация начнет стремительно меняться. Небо покроется густыми облаками, а влажность воздуха к вечеру вырастет до 87%.
Синоптики предупреждают о высокой вероятности сильного дождя, который может начаться ближе к вечеру. Это стоит учесть при планировании отдыха на свежем воздухе. Ночные показатели термометров остановятся на отметке +16°C, а атмосферное давление в течение дня будет иметь тенденцию к снижению.
В Украине ожидается период дождей и гроз.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 8 мая активность атмосферного фронта вызовет кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины.
По ее словам, на западе страны температура воздуха снизится до +18…+21°C, а местами — до +16…+18°C.
"Жара в ближайшее время ослабнет, весна войдет в свои цветущие берега", — отметила она.
Погода — последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но все еще без осадков. Температура воздуха также снизится.
Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.
О ресурсе: Sinoptik
Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.
Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.
Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.
Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.
На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.
