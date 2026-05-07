Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

Анна Косик
7 мая 2026, 08:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
После достижения пиковой температуры погода в области начнёт меняться.
кот, солнце, тепло
Погода в Полтавской области 7–8 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет максимальная температура в Полтаве 7 мая
  • Как изменится погода в области 8 мая

В Полтавской области сегодня, 7 мая, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии.

Температура воздуха по области в течение дня будет колебаться в пределах от 23 до 28 градусов тепла. В Полтаве ожидается более теплая погода — 26-28 градусов тепла до конца суток.

видео дня
погода в полтаве 7 мая
Погода в Полтаве 7 мая / фото: скриншот с meteoprog

Погода 8 мая

В пятницу в Полтавской области погода изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха снизится.

Ночью по области синоптики прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла. Днем температура повысится до 21-26 градусов тепла.

погода в полтаве 8 мая
Погода в Полтаве 8 мая / фото: скриншот с meteoprog

Когда погода в Украине резко изменится — прогноз синоптика

Главред писал, что, по словам синоптика Натальи Диденко, 7 мая Украина будет самой жаркой страной в Европе. В то же время в западных областях Украины сегодня возможны дожди с грозами.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

На остальной территории сохранится сухая погода, но ненадолго. В дальнейшем дождей с грозами станет больше, а температура воздуха снизится. Только в восточной части еще останется очень теплая погода.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 7 мая погодные условия на Львовщине будет диктовать юго-восточная часть циклонической депрессии над Европой. День будет теплым, однако вечером возможны грозы с градом.

Ранее сообщалось, что погода в Тернопольской области 7 мая будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ожидается южный ветер, 7 – 12 м/с.

Недавно синоптики сообщили, что в Днепре и на территории Днепропетровской области 7 мая ожидается стабильная весенняя погода без осадков. Погодные условия останутся спокойными, без штормовых явлений или резких порывов ветра.

Другие новости:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра Погода в Полтаве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:20Война
Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

07:35Мир
В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Последние новости

08:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 мая (обновляется)

08:33

Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

07:35

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

06:50

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщинаФото

05:55

"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

Реклама
05:27

Жизнь четырёх знаков зодиака изменится к лучшему — кого ждёт успех

04:41

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

04:31

Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растенийВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

03:41

Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причинаВидео

03:15

Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

02:30

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в маеВидео

02:13

Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

01:21

Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицыВидео

00:05

Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

06 мая, среда
23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

Реклама
23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

20:39

Весеннее тепло выходит на пик: что прогнозируют синоптики для Днепропетровщины

20:32

Когда следует высаживать арбузы на грядку: названы оптимальные погодные условия и даты

20:27

Расход топлива снизится: когда стоит включать круиз-контроль в автоВидео

19:55

Бывшая Кличко и мать его дочери сделала невероятное личное признание

19:46

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожаяВидео

19:40

Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцевВидео

19:34

Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

19:28

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:25

"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

19:10

Эпоха возможностей или упущенный шанс: Андрусив рассказал, что ждет Украинумнение

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Реклама
18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

18:29

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

18:26

Даже очень грязная вытяжка станет чистой за считанные минуты - лайфхак

18:03

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

17:51

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:44

Проснулась с Джиганом: Седокова "влезла" в постель к рэперу-путинисту

17:37

Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом делеВидео

17:35

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять