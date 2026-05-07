Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

В Полтавской области сегодня, 7 мая, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии.
Температура воздуха по области в течение дня будет колебаться в пределах от 23 до 28 градусов тепла. В Полтаве ожидается более теплая погода — 26-28 градусов тепла до конца суток.
Погода 8 мая
В пятницу в Полтавской области погода изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха снизится.
Ночью по области синоптики прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла. Днем температура повысится до 21-26 градусов тепла.
Когда погода в Украине резко изменится — прогноз синоптика
Главред писал, что, по словам синоптика Натальи Диденко, 7 мая Украина будет самой жаркой страной в Европе. В то же время в западных областях Украины сегодня возможны дожди с грозами.
На остальной территории сохранится сухая погода, но ненадолго. В дальнейшем дождей с грозами станет больше, а температура воздуха снизится. Только в восточной части еще останется очень теплая погода.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 7 мая погодные условия на Львовщине будет диктовать юго-восточная часть циклонической депрессии над Европой. День будет теплым, однако вечером возможны грозы с градом.
Ранее сообщалось, что погода в Тернопольской области 7 мая будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ожидается южный ветер, 7 – 12 м/с.
Недавно синоптики сообщили, что в Днепре и на территории Днепропетровской области 7 мая ожидается стабильная весенняя погода без осадков. Погодные условия останутся спокойными, без штормовых явлений или резких порывов ветра.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
