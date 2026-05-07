Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

После достижения пиковой температуры погода в области начнёт меняться.

https://glavred.info/synoptic/solnce-progreet-poltavshchinu-do-280s-sinoptiki-predupredili-ob-izmenenii-pogody-10762658.html Ссылка скопирована

Погода в Полтавской области 7–8 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет максимальная температура в Полтаве 7 мая

Как изменится погода в области 8 мая

В Полтавской области сегодня, 7 мая, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии.

Температура воздуха по области в течение дня будет колебаться в пределах от 23 до 28 градусов тепла. В Полтаве ожидается более теплая погода — 26-28 градусов тепла до конца суток.

видео дня

Погода в Полтаве 7 мая / фото: скриншот с meteoprog

Погода 8 мая

В пятницу в Полтавской области погода изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха снизится.

Ночью по области синоптики прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла. Днем температура повысится до 21-26 градусов тепла.

Погода в Полтаве 8 мая / фото: скриншот с meteoprog

Когда погода в Украине резко изменится — прогноз синоптика

Главред писал, что, по словам синоптика Натальи Диденко, 7 мая Украина будет самой жаркой страной в Европе. В то же время в западных областях Украины сегодня возможны дожди с грозами.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

На остальной территории сохранится сухая погода, но ненадолго. В дальнейшем дождей с грозами станет больше, а температура воздуха снизится. Только в восточной части еще останется очень теплая погода.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 7 мая погодные условия на Львовщине будет диктовать юго-восточная часть циклонической депрессии над Европой. День будет теплым, однако вечером возможны грозы с градом.

Ранее сообщалось, что погода в Тернопольской области 7 мая будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ожидается южный ветер, 7 – 12 м/с.

Недавно синоптики сообщили, что в Днепре и на территории Днепропетровской области 7 мая ожидается стабильная весенняя погода без осадков. Погодные условия останутся спокойными, без штормовых явлений или резких порывов ветра.

Другие новости:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред