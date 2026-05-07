Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растений

Анна Ярославская
7 мая 2026, 04:31
Пустая грядка - главная ошибка при посадке перца. Эксперты назвали лучшие растения-компаньоны.
Болгарский перец
Перец даст вдвое больше плодов: что можно и нельзя сажать на одной грядке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Можно ли выращивать перец рядом с помидорами и баклажанами
  • Какие травы и цветы защищают перец от вредителей
  • Какие овощи помогают сохранить влагу и улучшить почву
  • Какое соседство ускоряет рост и плодоношение перца

Болгарский перец — популярная культура для выращивания. Однако не стоит засаживать целую грядку исключительно перцем. Вместо этого лучше заполнить пространство вокруг перцев травами, цветами и овощами. Хорошими компаньонами для перца станут растения, которые либо отпугивают вредителей, либо привлекают полезных насекомых.

Главред разобрался, какое соседство любит перец и что можно посадить на одной грядке с болгарским перцем.

По словам опытных садоводов, лучшие растения-компаньоны для перца должны иметь схожие предпочтения в выращивании, пишет Gardenary.

Что любит перец

  • Теплую погоду, когда температура колеблется от 18 до 29°C. Не сажайте перец в саду, пока не минует угроза заморозков.
  • Острый перец, как правило, лучше переносит температуру выше +29°C, чем другие сорта.
  • Для обильного урожая перцев вашим растениям необходимо от 8 до 10 часов солнечного света в день.
  • Для посадки вокруг основания перцев идеально подходят небольшие растения, такие как травы, кустовая фасоль и листовая зелень, поскольку они не загораживают листья от солнечного света.
  • Перец любит, когда в почве много питательных веществ. Когда он только начинает плодоносить и цвести, следует внести органическое удобрение с высоким содержанием калия и фосфора, чтобы обеспечить ему все необходимое для продуктивного роста.
  • Перец любит один хороший полив в неделю, хотя недавно пересаженные растения следует поливать ежедневно. Взрослым растениям перца требуется около 2,5 см воды в неделю.
Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Что можно посадить рядом с перцем в открытом грунте

К числу лучших цветов для посадки рядом с перцем относятся миниатюрные подсолнухи, календула, космея, циннии и бархатцы. Все эти цветы принадлежат к семейству маргаритковых и обладают замечательной особенностью: это так называемые сложноцветковые цветы. Это означает, что сердцевина каждого цветка состоит из множества более мелких цветков. Опылители очень любят сложноцветковые цветы, потому что могут вдоволь напиться, находясь на одном цветке.

Календула также является отличным растением-ловушкой, то есть она привлечет любую тлю, которая в противном случае отправилась бы на листья перца.

Бархатцы обладают собственным чудодейственным свойством в борьбе с вредителями. Они выделяют соединение под названием пиретрум, которое отпугивает моль, откладывающую яйца гусениц табачной совки. Уже по одной этой причине всегда следует сажать бархатцы рядом с перцем.

Среди других красивых цветов, которые можно посадить рядом с перцем, можно отметить шалфей, ангелонию и алиссум.

Также можно выращивать перец рядом с любыми травами из семейства мятных (например, базиликом), а также с многолетними травами, такими как розмарин, лаванда, шалфей, тимьян и орегано. Сильный аромат этих трав отпугивает множество различных вредителей. Лаванда, например, отпугивает белокрылок и паутинных клещей. Базилик отпугивает трипсов.

Отличная идея — посадить вокруг перцев много низкорослых листовых овощей, чтобы заполнить пустые места (голая почва недопустима). К листовым овощам, хорошо растущим в теплую погоду, относятся руккола, мизуна и горчица.

Крупные листовые овощи, такие как мангольд и капуста кале, хорошо переносят теплую погоду, и эти растения также отлично подходят в качестве соседей для перцев.

Вокруг основания перцев можно выращивать кустовые бобы - они особенно хороши, потому что они фактически улучшают общее состояние почвы.

Можно ли сажать помидоры рядом с перцем в открытом грунте

Некоторые садоводы говорят, что не стоит выращивать помидоры вместе с перцем, потому что они принадлежат к одному семейству и могут страдать от одних и тех же вредителей и болезней.

Gardenary отмечает, что это мнение можно подвергнуть сомнению.

"Я считаю, что их лучше выращивать рядом, если только перец не вырастет слишком высоким и не будет слишком сильно затенять листья помидоров. То же самое относится и к баклажанам", - пишет садовод.

Об источнике: Gardenary

Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

