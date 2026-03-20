Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядом

Вы узнаете:
- Какие культуры лучше сажать рядом с перцем
- Как правильно расположить травы и овощи на грядке
- Что делать, чтобы получить больший урожай без химии
Сладкий и острый перец – одна из самых популярных культур среди дачников, но для хорошего роста важно не только поливать и удобрять растение, но и правильно подбирать соседей на грядке, пишет УНИАН.
Главред решил рассказать, что стоит сажать рядом с болгарским перцем, чтобы повысить его урожайность и снизить риск болезней.
Растения-компаньоны
Эксперты советуют выбирать растения-компаньоны, которые отпугивают вредителей, улучшают почву или привлекают полезных насекомых. Например, базилик своим ароматом отпугивает тлю и паутинного клеща, а лук и чеснок выделяют вещества, борющиеся с грибковыми заболеваниями и насекомыми. Эти культуры имеют небольшие корни, поэтому не мешают росту перца.
Как улучшить почву и сохранить влагу
Морковь делает почву рыхлой и улучшает дренаж, а салат и шпинат сохраняют влагу в почве и сдерживают рост сорняков. Цветы, такие как бархатцы, настурции и петунии, помогают бороться с вредителями и привлекают пчел, что положительно влияет на опыление.
Правила посадки растений-компаньонов
Чтобы растения-компаньоны работали эффективно, важно соблюдать правила посадки. Расстояние между кустами перца должно составлять 30–40 см, между рядами – 50–60 см.
Травы лучше сажать вокруг кустов или по краям грядки, лук и чеснок – между рядами на расстоянии 10–15 см от перца, а морковь и салат можно высаживать плотнее. Чередование рядов (перец – зелень или лук) улучшает вентиляцию и снижает риск грибковых инфекций.
Кого лучше не сажать рядом
Не рекомендуется сажать перец рядом с картофелем или баклажанами, поскольку эти культуры подвержены схожим болезням и могут передавать их друг другу. Для поддержания влажности и оптимальной температуры почву стоит мульчировать соломой или скошенной травой.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
