Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядом

Какие травы и овощи отпугивают вредителей и помогают перцу расти лучше.

Как цветы вокруг грядки привлекают полезных насекомых и способствуют опылению перца

Вы узнаете:

Какие культуры лучше сажать рядом с перцем

Как правильно расположить травы и овощи на грядке

Что делать, чтобы получить больший урожай без химии

Сладкий и острый перец – одна из самых популярных культур среди дачников, но для хорошего роста важно не только поливать и удобрять растение, но и правильно подбирать соседей на грядке, пишет УНИАН.

Главред решил рассказать, что стоит сажать рядом с болгарским перцем, чтобы повысить его урожайность и снизить риск болезней.

Растения-компаньоны

Эксперты советуют выбирать растения-компаньоны, которые отпугивают вредителей, улучшают почву или привлекают полезных насекомых. Например, базилик своим ароматом отпугивает тлю и паутинного клеща, а лук и чеснок выделяют вещества, борющиеся с грибковыми заболеваниями и насекомыми. Эти культуры имеют небольшие корни, поэтому не мешают росту перца.

Как улучшить почву и сохранить влагу

Морковь делает почву рыхлой и улучшает дренаж, а салат и шпинат сохраняют влагу в почве и сдерживают рост сорняков. Цветы, такие как бархатцы, настурции и петунии, помогают бороться с вредителями и привлекают пчел, что положительно влияет на опыление.

Правила посадки растений-компаньонов

Чтобы растения-компаньоны работали эффективно, важно соблюдать правила посадки. Расстояние между кустами перца должно составлять 30–40 см, между рядами – 50–60 см.

Травы лучше сажать вокруг кустов или по краям грядки, лук и чеснок – между рядами на расстоянии 10–15 см от перца, а морковь и салат можно высаживать плотнее. Чередование рядов (перец – зелень или лук) улучшает вентиляцию и снижает риск грибковых инфекций.

Кого лучше не сажать рядом

Не рекомендуется сажать перец рядом с картофелем или баклажанами, поскольку эти культуры подвержены схожим болезням и могут передавать их друг другу. Для поддержания влажности и оптимальной температуры почву стоит мульчировать соломой или скошенной травой.

