Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодов

Автор объяснил, почему игнорирование обрезки приводит к "оголению" ветвей и низкому урожаю.

https://glavred.info/sad-ogorod/chereshnya-perestanet-lyset-metod-obrezki-kotoryy-udvaivaet-kolichestvo-plodov-10750331.html Ссылка скопирована

Как правило, "одна треть" активирует спящие почки на старых ветвях

Вы узнаете:

Почему черешня теряет урожай без обрезки

Как правильно применять правило "1/3"

Куда должна быть направлена почка после среза

Многие садоводы убеждены, что черешня может расти без вмешательства человека. Однако такая стратегия часто приводит к потере урожая и быстрому старению дерева.

Главред решил разобраться, почему обрезка является критически важной и как правильно ее выполнять, чтобы получить максимальный результат.

видео дня

По словам автора YouTube-канала "Корисное TV", отказ от формирования кроны противоречит биологическим особенностям косточковых культур.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Без регулярной обрезки дерево начинает активно расти вверх, направляя питательные вещества к верхушке. В результате возникает так называемое "оголение ветвей", когда плоды формируются только на концах побегов, а основная часть кроны остается малопродуктивной.

Практика показывает, что систематическое вмешательство позволяет изменить ситуацию. Садовод отметил, что правильная обрезка стимулирует формирование плодовых почек даже на старых скелетных ветвях. Это обеспечивает равномерное плодоношение по всей кроне и значительно повышает урожайность.

Правило "одной трети"

Одним из ключевых принципов является правило "одной трети". Речь идет об обрезке молодых побегов: примерно треть их длины необходимо удалять. Такой подход останавливает чрезмерный рост и активизирует развитие спящих почек. Именно из них формируются короткие плодовые веточки, на которых появляется наиболее качественный урожай черешни.

Техника среза и уход за кроной

Не менее важно соблюдать технику среза. Эксперт подчеркивает: обрезку нужно выполнять на внешнюю почку, которая направлена наружу или вниз. Это помогает избежать загущения кроны, улучшает циркуляцию воздуха и доступ солнечного света, что снижает риск развития грибковых заболеваний. Срез должен быть точным — примерно на 2 мм выше почки.

Вывод

Игнорирование может стоить не только урожая, но и самого дерева. Именно поэтому регулярная и грамотная обрезка черешни является обязательным условием для стабильного плодоношения.

Подробнее об обрезке черешни смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV" YouTube-канал "Корисне TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред