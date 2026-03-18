Лунный календарь садовода на апрель: что и когда сажать в саду и на огороде

Руслан Иваненко
18 марта 2026, 20:44
Автор рассказала, как правильно планировать посев и ухаживать за овощами в апреле с учетом фаз Луны.
огород, овощи
Какие дни лучше всего подходят для высадки помидоров, перцев, баклажанов и других овощей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие дни лучше всего подходят для посадки томатов, перцев и баклажанов
  • Когда лучше всего сеять редис, морковь, репу и картофель
  • В какие дни можно высевать цветы и проводить пикировку рассады

Середина весны – самый благоприятный период для садоводов и огородников, ведь именно в апреле закладывается основа будущего урожая.

Главред решил рассказать о посевном календаре на апрель 2026 года, основанном на фазах Луны и астрологических знаках, который подходит для всей территории Украины по киевскому времени.

Опытная садоводка и авторка YouTube-канала "Лунная страна" рекомендует учитывать влияние Луны на развитие растений, чтобы максимально эффективно планировать посевы и уход за культурой.

Благоприятные дни для овощей

Так, 1 апреля растущая Луна в Весах создает идеальные условия для высадки томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты. Растения, посаженные в этот день, дают крупные, вкусные плоды и обеспечивают качественные семена на следующий сезон. В день полнолуния – 2 апреля – любые работы с растениями не рекомендуются.

Первая декада апреля – корнеплоды

Первая декада апреля подходит для работы с корнеплодами. С 3 по 5 апреля, при убывающей Луне в Скорпионе, оптимально сеять редис, морковь, репу и картофель, ведь этот знак способствует развитию крепкой корневой системы. Дополнительные благоприятные дни для корнеплодов – 9 и 10 апреля в Козероге. В эти дни также рекомендуется замачивать семена и проводить обрезку.

Праздничные и "тихие" дни

Важно учитывать религиозные праздники и дни с низкой энергетической продуктивностью. 11 и 12 апреля совпадают с Великой субботой и Пасхой, а Луна в Водолее делает эти дни неподходящими для посевов. 17 апреля – новолуние, когда вмешательство в рост растений следует ограничить.

Середина апреля

Для культур, не требующих длительного хранения, оптимальные дни – 14 и 15 апреля (до 17:00), когда Луна в Рыбах. Плоды будут сочными, но скоропортящимися.

Вторая половина месяца благоприятна для "сливочных" культур: 18–19 апреля под Тельцом – томаты, баклажаны, капуста и бобовые; 20–21 апреля под Близнецами – вьющиеся растения, такие как фасоль, горох, земляника; 22–23 апреля под Раком – универсальный период для всех культур.

Посевной календарь — апрель 2026 года
Посевной календарь — апрель 2026 года / Инфографика: Главред

Конец апреля также обещает плодотворную работу в саду и на огороде. 24–25 апреля Луна в Льве подходит для борьбы с вредителями, а 26–28 апреля в Деве – лучшее время для посева однолетних цветов и пикировки рассады. 29–30 апреля Луна возвращается в Весы, что позволяет повторно высадить основные овощные культуры и укрепить их устойчивость к болезням.

Подробный календарь посадок и ухода за растениями в апреле 2026 года смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Лунная страна"

"Лунная страна" — украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. На данный момент подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

