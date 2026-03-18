Секрет пышной лаванды: простой трюк в марте удивит даже опытных садоводов

Лаванда — неприхотливое декоративное растение, которое отлично чувствует себя и в саду, и в контейнерах.
Чтобы кусты были пышными и обильно цвели, уход за ними стоит начать уже ранней весной — именно в этот период важно обновить питание и провести формирующую стрижку, пишет Onet.
Лучше всего лаванда развивается на солнечных участках с лёгкой, некислой почвой. Если грунт слишком кислый, его можно улучшить простым домашним способом — с помощью измельчённой яичной скорлупы. Она служит источником кальция, помогает сбалансировать состав почвы и стимулирует рост растения. Чем мельче порошок, тем быстрее он начинает работать.
Также в качестве подкормки подойдёт настой из скорлупы или вода, оставшаяся после варки яиц (без соли) — в ней сохраняются полезные вещества, которые благоприятно влияют на развитие корней.
Не менее важна весенняя обрезка: укорачивание побегов примерно на треть помогает кусту лучше ветвиться и формировать больше цветков. Одновременно удаляют сухие и повреждённые части, чтобы снизить риск заболеваний и придать растению аккуратную форму.
Смотрите видео - правильная обрезка лаванды:
Автор сюжета объясняет, что весенняя обрезка лаванды играет решающую роль в формировании аккуратного, округлого куста, помогает сохранять его молодость и стимулирует обильное цветение.
Об источнике: Onet
Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.
