Чем шалот отличается от обычного лука: что лучше посадить в 2026 году

Оба продукта полезны и востребованы, но выполняют разные задачи на кухне.

Чем шалот отличается от обычного лука / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

В чем отличия между репчатым луком и луком шалот

Где из лучше использовать

Лук — один из самых популярных овощей на кухне. Его используют в супах, соусах, салатах и маринадах. Однако кроме привычного репчатого лука существует и его "родственник" — шалот.

Многие не знают, чем шалот отличается от обычного лука, хотя разница между ними довольно существенная. Мы узнали, в чем отличие шалота от лука и когда лучше использовать каждый из них.

Что такое шалот и обычный лук

Обычный лук (репчатый) — это универсальный овощ, который встречается в разных сортах: белый, желтый, красный. Он широко используется в кулинарии по всему миру.

Шалот — это отдельный вид лука. Он отличается меньшими размерами, вытянутой формой и более тонкой кожицей. Его часто называют более "деликатной" версией лука.

Чем шалот отличается от лука по вкусу

Главное отличие — это вкус и аромат, пишет ZielonyOgródek. Обычный лук имеет более резкий и насыщенный вкус. Он часто доминирует в блюдах, особенно в сыром виде, поэтому отлично подходит для жарки, тушения и супов.

Шалот, наоборот, обладает мягким и слегка сладковатым вкусом. Он не перебивает другие ингредиенты, поэтому идеально подходит для салатов, соусов и заправок.

Если нужен яркий вкус — выбирайте лук, если важна деликатность — лучше подойдет шалот.

Разница во внешнем виде

Разница заметна и внешне.

Шалот:

меньше по размеру

имеет вытянутую форму

растет "гнездами" — сразу несколько луковиц

Что любит и чего не любит лук / Инфографика: Главред

Обычный лук:

крупнее

чаще круглой формы

формирует одну луковицу

Кроме того, у шалота более тонкая кожура и нежная мякоть.

Особенности выращивания

Различия есть и в способе выращивания. Обычный лук можно выращивать как из семян, так и из севка. В некоторых случаях полный цикл занимает два года.

Шалот выращивают в основном из маленьких луковиц. За один сезон он формирует сразу несколько новых, что делает его удобным для быстрого размножения.

Польза и пищевая ценность

Оба овоща полезны, но имеют некоторые отличия.

Шалот содержит больше антиоксидантов и натуральных сахаров, благодаря чему он мягче на вкус. Также он обладает выраженными антибактериальными свойствами.

Обычный лук тоже богат витаминами и минералами, но имеет более резкое воздействие на вкус и желудок.

Вам может быть интересно:

Об источнике: ZielonyOgródek ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке. Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

