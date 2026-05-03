Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

Руслана Заклинская
3 мая 2026, 04:36
В связи с 40-летним юбилеем в Украине десятилетиями царят мистические страхи и запреты.
Вы узнаете:

  • Почему в народе считают, что нельзя праздновать 40 лет
  • Какое сакральное значение имеет число 40
  • Существует ли церковный запрет на празднование 40-летия

Вокруг празднования 40-летнего юбилея в народе существует немало суеверий. Многие стараются обходить эту дату стороной, руководствуясь старинным правилом "на всякий случай", хотя четкого ответа на вопрос, откуда взялся этот запрет, большинство дать не может.

Согласно народным представлениям, нежелание праздновать 40 лет связано с сакральным и несколько мистическим значением этого числа. Считается, что именно на 40-й день душа умершего окончательно разрывает связь с материальным миром перед Божьим судом.

Также число 40 часто встречается в христианстве: 40 лет Моисей водил народ по пустыне, 40 дней длился Потоп, и столько же времени Иисус постился в пустыне. Из-за этих параллелей число 40 стали ассоциировать с испытаниями и темой смерти.

Впрочем, священник Алексей Филюк подчеркивает, что никакого церковного запрета на празднование 40-летия не существует. По его словам, каждый день жизни — это дар Божий, а потому и юбилей стоит отмечать.

"А кто запрещает? Каждый день — это праздник, который подарил нам Бог. И благодаря украинским защитникам у нас есть этот день. Юбилей 40 лет можно праздновать. Не обязательно устраивать громкие гуляния, особенно во время войны, но если есть юбилей — его нужно отметить, потому что кто знает, доживем ли до 50", — отметил священник.

Как ранее сообщал Главред, традиция оставлять на могилах еду, алкоголь и табак до сих пор сохраняется в некоторых регионах Украины, однако церковь относится к ней критически. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, что кладбище — это место молитвы и покоя, а не продолжение земных привычек.

Также приветствие "Христос Воскрес!" по церковной традиции используют в течение 40 дней после Пасхи — до праздника Вознесения Господня. Священник ПЦУ Алексей Филюк отметил, что на Афоне это пасхальное приветствие может употребляться в течение всего года.

О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

