Пирсинг и жесткий макияж: дочь Кардашьян поразила внешним видом

Алена Кюпели
2 мая 2026, 17:31
Дочь Кардашьян и Канье Уэста не отстает от своих родителей в плане эпатажа.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян - многодетная мама / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

  • Как выглядит дочь Кардашьян
  • Что о ней пишут

Дочь Ким Кардашьян, Норт Уэст, подняла свой дерзкий стиль на новый уровень, украсив глаза искусственным пирсингом.

Как пишет Page Six, 12-летняя дочь Кардашьян и Канье Уэста появилась в новом музыкальном видео на свой трек "#n0rth4evr", продемонстрировав смелый новый образ, который состоял из нескольких искусственных пирсингов под и вокруг глаз, дополненных ярким макияжем.

Она также надела черно-белые полосатые перчатки без пальцев, браслеты из металлических шипов, юбку с шипами и высокие армейские ботинки.

Норт завершила образ эффектным длинным маникюром с украшениями, синим париком и смелой черной повязкой на голову с цепочкой и подвеской в ​​виде сердца.

Дочь Кардашьян снялась в клипе
Дочь Кардашьян снялась в клипе / Скриншот видео

В какой-то момент она, похоже, снова закрасила зубы для шокирующего эффекта. В готическом видео звезды реалити-шоу присутствовали зловещие детали, включая паука, кресты и затемненное пространство.

Реакция фанатов в комментариях была неоднозначной: многие называли юную исполнительницу "крутой".

Дочь Кардашьян с пирсингом на пальцах
Дочь Кардашьян с пирсингом на пальцах / Фото Instagram/northwest

О персоне: Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

