Популярная голливудская актриса похудела на ошеломительные 22 кг

Алена Кюпели
30 декабря 2025, 22:24
Голливудская актриса рассказала о состоянии своего здоровья.
Эми Шумер
Эми Шумер сильно похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amyschumer, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • На сколько похудела актриса
  • Как она выглядит

Американская актриса и комик Эми Шумер продемонстрировала свою потерю веса в 22,7 кг, опубликовав в Instagram Stories селфи в черном боди.

Как пишет Page Six, похудение актрисы с хвостиком было видно в зеркале позади нее, когда она позировала в наряде от Ким Кардашьян.

видео дня

Ранее в этом месяце Шумер уточнила, что сбросила 22,7 кг, чтобы "выжить", а не чтобы "выглядеть привлекательно".

Актриса сильно похудела
Актриса сильно похудела / Фото Instagram/amyschumer

Она сказала своим подписчикам в социальных сетях: "У меня была болезнь, которая вызывает сильную отечность лица (синдром Кушинга), которая может убить, но интернет это заметил, и болезнь прошла".

В то время обладательница премии "Эмми" принесла извинения всем, кто был "разочарован" ее преображением.

"Извините за любые чувства, которые это у вас вызывает", — написала она. "За эти годы я делала пластические операции и пользуюсь кремом".

В то время звезда также прокомментировала слухи о разводе с мужем Крисом Фишером, за которого она вышла замуж в феврале 2018 года. "Что бы ни случилось между мной и Крисом, это никак не связано с потерей веса или его диагнозом аутизма", — написала Шумер. "Скрестим пальцы, чтобы мы пережили это, он лучший".

Эми Шумер
Эми Шумер рассказала о похудении / ua.depositphotos.com

Но позже стало известно, что пара разошлась.

О персоне: Эми Шумер

Эми Шумер - американская актриса и стендап-комик. Одна из самых высокооплачиваемых комиков Голливуда, лауреат премии "Эмми" (2015). Известная по ролям в комедиях "Девушка без комплексов" и "Красотка на всю голову".

