Оскар-2022: названы победители 94-ой церемонии вручения наград Американской академии киноискусств

Оскар-2022 - кто выиграл Оскар в этом году? / instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2

В ночь с 27 на 28 марта 2022 года в Лос-Анджелесе состоялась 94-ая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар.

Основными ведущими Оскара в 2022 году стали три актрисы - Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

Оскар-2022: Полный список победителей

Лучший фильм: CODA: В ритме сердца

Лучшая мужская роль: Уилл Смит (Король Ричард)

Лучшая женская роль: Джессика Честейн (Глаза Темми Фэй)

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион (Власть пса)

Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур (CODA: В ритме сердца)

Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос (Уэстсайдская история)

Лучший звук: Дюна

Лучший документальный короткометражный фильм: Королева баскетбола

Лучший оригинальный саундтрек: Дюна – Ганс Циммер

Лучшая работа художника-постановщика: Дюна

Лучший монтаж фильма: Дюна

Лучший грим и прически: Глаза Темми Фэй

Лучший анимационный короткометражный фильм: Стеклоочиститель

Лучший игровой короткометражный фильм: Долгое прощание

Лучшая операторская работа: Дюна

Лучшие визуальные эффекты: Дюна

Лучший анимационный фильм: Энканто

Лучший иностранный фильм: Сядь за руль моей машины (Япония)

Лучший костюм: Круэлла

Лучший оригинальный сценарий: Белфаст

Лучший адаптированный сценарий: CODA: В ритме сердца

Лучший документальный полнометражный фильм: Лето души

Лучшая оригинальная песня: No Time To Die – 007: Не время умирать

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