Оскар-2022: названы победители 94-ой церемонии вручения наград Американской академии киноискусств

В ночь с 27 на 28 марта 2022 года в Лос-Анджелесе состоялась 94-ая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар.
Основными ведущими Оскара в 2022 году стали три актрисы - Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.
Оскар-2022: Полный список победителей
Лучший фильм: CODA: В ритме сердца
Лучшая мужская роль: Уилл Смит (Король Ричард)
Лучшая женская роль: Джессика Честейн (Глаза Темми Фэй)
Лучший режиссер: Джейн Кэмпион (Власть пса)
Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур (CODA: В ритме сердца)
Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос (Уэстсайдская история)
Лучший звук: Дюна
Лучший документальный короткометражный фильм: Королева баскетбола
Лучший оригинальный саундтрек: Дюна – Ганс Циммер
Лучшая работа художника-постановщика: Дюна
Лучший монтаж фильма: Дюна
Лучший грим и прически: Глаза Темми Фэй
Лучший анимационный короткометражный фильм: Стеклоочиститель
Лучший игровой короткометражный фильм: Долгое прощание
Лучшая операторская работа: Дюна
Лучшие визуальные эффекты: Дюна
Лучший анимационный фильм: Энканто
Лучший иностранный фильм: Сядь за руль моей машины (Япония)
Лучший костюм: Круэлла
Лучший оригинальный сценарий: Белфаст
Лучший адаптированный сценарий: CODA: В ритме сердца
Лучший документальный полнометражный фильм: Лето души
Лучшая оригинальная песня: No Time To Die – 007: Не время умирать
Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос - Вестсайдская история instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший звук: Мак Рут, Марк Манджини, Тео Грин, Даг Хэмфилл и Рон Бартлетт - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший документальный короткометражный фильм: Бен Праудфут - Королева баскетбола instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучшие визуальные эффекты: Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший анимационный фильм: Энканто instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший анимационный короткометражный фильм: Стеклоочиститель instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший актёр второго плана: Трой Коцур - CODA: Ребёнок глухих родителей instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший иностранный художественный фильм: Сядь за руль моей машины instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший игровой короткометражный фильм: Долгое прощание instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший дизайн костюмов: Дженни Беван - Круэлла instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана - Белфаст instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший адаптированный сценарий - CODA: Ребёнок глухих родителей instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучшая музыка к фильму: Ханс Циммер - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший монтаж: Джо Уолкер - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лето соула: Амир Томпсон, Джозеф Патель, Роберт Файволент и Дэвид Динерштейн instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучшая работа художника-постановщика: Патрик Вермитт (постановщик), Сюзанна Сипос (декоратор) - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучшая песня к фильму: No Time to Die - Не время умирать - музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучшая режиссерская работа: Джейн Кэмпион - Власть пса instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший актер: Уилл Смит - Король Ричард instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший грим и прически: Линда Доудс, Стефани Ингрэм и Джастин Рейли - Глаза Тэмми Фэй instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучшая актриса: Джессика Честейн - Глаза Тэмми Фэй instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Лучший фильм - CODA: Ребенок глухих родителей instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
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