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Оскар-2022: названы победители 94-ой церемонии вручения наград Американской академии киноискусств

28 марта 2022, 20:23

Какие художественные, документальные и анимационные фильмы признаны лучшими?

Оскар-2022 - кто выиграл Оскар в этом году? / instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2

В ночь с 27 на 28 марта 2022 года в Лос-Анджелесе состоялась 94-ая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар.

Основными ведущими Оскара в 2022 году стали три актрисы - Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

Оскар-2022: Полный список победителей

Лучший фильм: CODA: В ритме сердца

Лучшая мужская роль: Уилл Смит (Король Ричард)

Лучшая женская роль: Джессика Честейн (Глаза Темми Фэй)

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион (Власть пса)

Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур (CODA: В ритме сердца)

Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос (Уэстсайдская история)

Лучший звук: Дюна

Лучший документальный короткометражный фильм: Королева баскетбола

Лучший оригинальный саундтрек: Дюна – Ганс Циммер

Лучшая работа художника-постановщика: Дюна

Лучший монтаж фильма: Дюна

Лучший грим и прически: Глаза Темми Фэй

Лучший анимационный короткометражный фильм: Стеклоочиститель

Лучший игровой короткометражный фильм: Долгое прощание

Лучшая операторская работа: Дюна

Лучшие визуальные эффекты: Дюна

Лучший анимационный фильм: Энканто

Лучший иностранный фильм: Сядь за руль моей машины (Япония)

Лучший костюм: Круэлла

Лучший оригинальный сценарий: Белфаст

Лучший адаптированный сценарий: CODA: В ритме сердца

Лучший документальный полнометражный фильм: Лето души

Лучшая оригинальная песня: No Time To Die – 007: Не время умирать

  • Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос - Вестсайдская история
    Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос - Вестсайдская история instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший звук: Мак Рут, Марк Манджини, Тео Грин, Даг Хэмфилл и Рон Бартлетт - Дюна
    Лучший звук: Мак Рут, Марк Манджини, Тео Грин, Даг Хэмфилл и Рон Бартлетт - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер - Дюна
    Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший документальный короткометражный фильм: Бен Праудфут - Королева баскетбола
    Лучший документальный короткометражный фильм: Бен Праудфут - Королева баскетбола instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучшие визуальные эффекты: Дюна
    Лучшие визуальные эффекты: Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший анимационный фильм: Энканто
    Лучший анимационный фильм: Энканто instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший анимационный короткометражный фильм: Стеклоочиститель
    Лучший анимационный короткометражный фильм: Стеклоочиститель instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший актёр второго плана: Трой Коцур - CODA: Ребёнок глухих родителей
    Лучший актёр второго плана: Трой Коцур - CODA: Ребёнок глухих родителей instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший иностранный художественный фильм: Сядь за руль моей машины
    Лучший иностранный художественный фильм: Сядь за руль моей машины instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший игровой короткометражный фильм: Долгое прощание
    Лучший игровой короткометражный фильм: Долгое прощание instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший дизайн костюмов: Дженни Беван - Круэлла
    Лучший дизайн костюмов: Дженни Беван - Круэлла instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана - Белфаст
    Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана - Белфаст instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший адаптированный сценарий - CODA: Ребёнок глухих родителей
    Лучший адаптированный сценарий - CODA: Ребёнок глухих родителей instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучшая музыка к фильму: Ханс Циммер - Дюна
    Лучшая музыка к фильму: Ханс Циммер - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший монтаж: Джо Уолкер - Дюна
    Лучший монтаж: Джо Уолкер - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лето соула: Амир Томпсон, Джозеф Патель, Роберт Файволент и Дэвид Динерштейн
    Лето соула: Амир Томпсон, Джозеф Патель, Роберт Файволент и Дэвид Динерштейн instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучшая работа художника-постановщика: Патрик Вермитт (постановщик), Сюзанна Сипос (декоратор) - Дюна
    Лучшая работа художника-постановщика: Патрик Вермитт (постановщик), Сюзанна Сипос (декоратор) - Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучшая песня к фильму: No Time to Die - Не время умирать - музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл
    Лучшая песня к фильму: No Time to Die - Не время умирать - музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучшая режиссерская работа: Джейн Кэмпион - Власть пса
    Лучшая режиссерская работа: Джейн Кэмпион - Власть пса instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший актер: Уилл Смит - Король Ричард
    Лучший актер: Уилл Смит - Король Ричард instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший грим и прически: Линда Доудс, Стефани Ингрэм и Джастин Рейли - Глаза Тэмми Фэй
    Лучший грим и прически: Линда Доудс, Стефани Ингрэм и Джастин Рейли - Глаза Тэмми Фэй instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучшая актриса: Джессика Честейн - Глаза Тэмми Фэй
    Лучшая актриса: Джессика Честейн - Глаза Тэмми Фэй instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Лучший фильм - CODA: Ребенок глухих родителей
    Лучший фильм - CODA: Ребенок глухих родителей instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2

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