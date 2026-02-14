Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию со светом, однако Шмыгаль призвал не расслабляться.

Шмыгаль ответил, какова ситуация со светом в столице / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

Ситуация в энергетике улучшилась

В Киеве в течение дня применялись графики отключения до двух очередей

Впереди Украину ждет похолодание и сохраняется угроза обстрелов

Ситуация со светом несколько улучшилась. Поэтому сегодня в Киеве применялись графики отключений до двух очередей. Однако радоваться рано, ведь впереди похолодание и угроза новых атак со стороны РФ. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Шмыгаль заявил, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киеве и области.

Это стало возможным благодаря оперативному восстановлению поврежденных объектов и временному потеплению, что снизило уровень потребления электричества населением.

Он предупредил, что прогнозируемое похолодание увеличит нагрузку на энергосистему, а угроза новых обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны страны-агрессора России остается высокой.

На фоне этого все службы работают в состоянии повышенной готовности.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Как избежать отключений света следующей зимой - три шага

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, стоит сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Первое - восстановление поврежденных энергетических мощностей, которые реально можно вернуть в работу в течение шести-семи месяцев.

Второе направление - оценка и установление максимально возможного объема дополнительных распределенных мощностей, прежде всего в крупных городах: Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге и Одессе.

Третий шаг — развитие и укрепление систем защиты.

Как писал Главред, в воскресенье, 15 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, для промышленных – ограничения мощности.

Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что графики почасовых отключений для населения могут стать мягче после улучшения погодных условий и с наступлением потепления.

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

