Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2026, 11:15
Некоторые магнитные бури могут повлиять на самочувствие человека.
Календарь магнитных бурь на май / Фото: сгенерировано ИИ (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

В мае Украину атакуют несколько магнитных бурь. Некоторые из них будут такой силы, что могут ухудшить самочувствие человека. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

1 мая мощность магнитной бури была слабой - три балла. Ожидается, что такая же двухдневная магнитная буря накроет страну 3 мая.

Уже 7 мая Украину атакует очень сильная магнитная буря. Он сразу ударит с мощностью 5 баллов. На следующий день она станет 4-балльной, а 9 мая опустится до трех баллов.

Следующая магнитная буря ожидается 15-18 мая. В первые два дня она будет держаться на уровне пяти баллов, а затем опустится до четырех. 21 мая мощность магнитной бури вырастет до трех баллов. На таком же уровне она будет и на следующий день, а вот 23 мая станет 4-балльной.

Календарь магнитных бурь в мае / Инфографика: Главред

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С. Сообщается, что 2 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 47 солнечных пятен.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

