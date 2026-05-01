Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

Главное из новости:
- Украина не получала предложений о перемирии
- Заявления РФ — это манипуляция перед США
- Киев настаивает на реальном мире
Украина публично опровергла заявления Москвы о якобы инициативе по перемирию на 9 мая, назвав их информационным маневром, направленным прежде всего на Вашингтон. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя очередное заявление российской стороны, пишет РБК-Украина.
По словам главы МИД, Киев не получал никаких официальных обращений от РФ о прекращении огня. Он подчеркнул, что российские заявления не имеют ничего общего с реальными дипломатическими шагами.
"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать "какой-то элемент конструктивизма". Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала", — подчеркнул Сибига.
Украина настаивает на реальном мире, а не на жестах для картинки
Министр напомнил, что Киев неоднократно заявлял о готовности к безусловному прекращению огня, если это станет шагом к завершению войны и установлению устойчивого мира. В то же время он подчеркнул, что Россия систематически нарушает даже те паузы, которые сама же и предлагает.
"А все эти какие-то манипулятивные перемирия, которые затем не соблюдаются теми же, кто их инициирует, россиянами, — это попытка грубого дипломатического маневра. И второе — это пиар-акция, направленная на внутреннюю аудиторию с этими парадами мракобесия", — заявил глава МИД.
Сибига подчеркнул, что внимание международных партнеров должно оставаться на том, как завершить полномасштабную войну, а не на информационных жестах, которые Москва пытается подать как миролюбивые.
Перемирие 9 мая — что известно
Напомним, Главред писал, что 29 апреля кремлевский диктатор Путин сообщил президенту США Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы.
Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина о прекращении огня 9 мая. Украинские представители свяжутся с командой США, чтобы уточнить детали.
В ЦПД СНБО также отметили, что Путин предлагает кратковременное перемирие на 9 мая, однако это связано скорее с опасениями по поводу проведения пропагандистского парада, чем с реальным стремлением к деэскалации войны.
О личности: Андрей Сибига
Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
