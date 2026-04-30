Будет перемирие или нет: Зеленский сделал заявление о режиме тишины 9 мая

Украина настаивает на длительном прекращении огня.

Зеленский отреагировал на предложение РФ о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина о прекращении огня 9 мая. Украинские представители свяжутся с командой США, чтобы уточнить детали. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Киев хочет выяснить, насколько длительное перемирие предлагает РФ.

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", — отметил президент.

В то же время Украина стремится к долгосрочному прекращению огня и окончанию войны.

"Наше предложение — прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, в этом году парад к 9 мая в Москве впервые с начала полномасштабной войны пройдет без техники. На Красной площади будет только пешеходный парад.

Кроме того, отказ от демонстрации бронетехники на Красной площади обусловлен усилением атак Украины и тем, что "год не юбилейный". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, что в прошлом году накануне парада 9 мая Россия усилила оборону Москвы. В столицу стянули около 280 систем ПВО, часть из которых перебросили из отдаленных регионов.

Главред также сообщал, почему на самом деле Путин пытается выторговать тишину на 9 мая. Российский диктатор Владимир Путин предлагает кратковременное перемирие на 9 мая, однако это связано скорее с опасениями по поводу проведения пропагандистского парада, чем с реальным стремлением к деэскалации войны.

Кто отмечает 9 мая? До 2014 года – вооруженного нападения России на Украину – украинское общество вместе с другими странами бывшего СССР отмечало День Победы 9 мая. Впрочем, это неправильная дата окончания Второй мировой, которой пользовался коммунистический режим, а ныне – кремлевская пропаганда. Уже во время полномасштабного вторжения Украина отказалась от советско-российского нарратива и отмечает День памяти и примирение 8 мая. 9 мая в России считается сакральной датой победы СССР над "фашистами". Современная кремлевская пропаганда использовала этот праздник против Украины и украинцев, которых тоже называет фашистами. Кроме того, РФ не признает сотрудничество СССР с гитлеровской Германией в первые годы ее агрессии против соседних государств и согласованного режимами раздела Польши.

