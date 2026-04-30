Будет перемирие или нет: Зеленский сделал заявление о режиме тишины 9 мая

Ангелина Подвысоцкая
30 апреля 2026, 11:41обновлено 30 апреля, 12:26
Украина настаивает на длительном прекращении огня.
Зеленский отреагировал на предложение РФ о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 116-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • РФ предложила перемирие 9 мая
  • Зеленский настаивает на долгосрочном прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина о прекращении огня 9 мая. Украинские представители свяжутся с командой США, чтобы уточнить детали. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Киев хочет выяснить, насколько длительное перемирие предлагает РФ.

видео дня

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", — отметил президент.

В то же время Украина стремится к долгосрочному прекращению огня и окончанию войны.

"Наше предложение — прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", — подчеркнул Зеленский.

Парад к 9 мая в РФ – последние новости

Как сообщал Главред, в этом году парад к 9 мая в Москве впервые с начала полномасштабной войны пройдет без техники. На Красной площади будет только пешеходный парад.

Кроме того, отказ от демонстрации бронетехники на Красной площади обусловлен усилением атак Украины и тем, что "год не юбилейный". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, что в прошлом году накануне парада 9 мая Россия усилила оборону Москвы. В столицу стянули около 280 систем ПВО, часть из которых перебросили из отдаленных регионов.

Главред также сообщал, почему на самом деле Путин пытается выторговать тишину на 9 мая. Российский диктатор Владимир Путин предлагает кратковременное перемирие на 9 мая, однако это связано скорее с опасениями по поводу проведения пропагандистского парада, чем с реальным стремлением к деэскалации войны.

Читайте также:

Кто отмечает 9 мая?

До 2014 года – вооруженного нападения России на Украину – украинское общество вместе с другими странами бывшего СССР отмечало День Победы 9 мая.

Впрочем, это неправильная дата окончания Второй мировой, которой пользовался коммунистический режим, а ныне – кремлевская пропаганда. Уже во время полномасштабного вторжения Украина отказалась от советско-российского нарратива и отмечает День памяти и примирение 8 мая.

9 мая в России считается сакральной датой победы СССР над "фашистами". Современная кремлевская пропаганда использовала этот праздник против Украины и украинцев, которых тоже называет фашистами.

Кроме того, РФ не признает сотрудничество СССР с гитлеровской Германией в первые годы ее агрессии против соседних государств и согласованного режимами раздела Польши.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине 9 мая Владимир Зеленский вторжение России
Ещё
Реклама

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Китайский гороскоп на сегодня, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

Китайский гороскоп на сегодня, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Последние новости

13:36

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:31

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

13:15

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:10

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

13:05

Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
13:03

В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

12:57

Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

12:57

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

12:30

Серия REDMI Note 15: что показали официальные испытания на прочность и защиту от воды новости компании

Реклама
12:27

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожаяВидео

12:18

Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

12:09

Отношение к "Шахедам" меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

12:06

Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

12:02

Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

11:41

Будет перемирие или нет: Зеленский сделал заявление о режиме тишины 9 мая

11:29

Российские катера уничтожены прямо у Керченского моста: ночная операция ВМС ВСУВидео

11:28

Тараса Цимбалюка ударили по лицу: что случилосьВидео

11:25

Когда сажать картошку в мае 2026: точные датыВидео

11:18

Почему желтеют листья у томатов: главная причина, о которой забывают огородники

Реклама
11:12

Солнечные панели "за копейки": семья почти не платит за электричество

11:08

Снижение мобилизационного возраста в Украине: эксперт назвал условия и риски

10:55

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

10:55

В России заговорили о преемнике Путина: политолог объяснил, что задумала ФСБ

10:54

Россия атаковала Днепр: небо затянуло черным дымом, есть жертвыФото

10:47

Гороскоп на завтра, 1 мая: Девам — сюрприз, Водолеям — радость

10:23

Заявления Путина о прекращении огня могут оказаться ловушкой — ISW

10:05

"Я был женат": Вирастюк удивил признанием о молодой возлюбленной

10:03

Самые сложные дни мая и пик напряжения: что ждет каждого — гороскопФото

10:02

Когда в Одессе начнется лето: синоптики опубликовали прогноз на май

09:53

32 "прилета": россияне атаковали Украину кучей "Шахедов" и ракетой

09:43

Сырский заявил о важных изменениях в ВСУ, приказ подписан - подробности

09:20

Одна привычка перед сном делает кота агрессивным: о чем не догадываются владельцыВидео

09:05

Неожиданный шанс: 6 знакам китайского зодиака крупно повезет с 1 мая

09:00

Сразу несколько волн массированных атак: в Одессе разрушены жилые домаФото

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 апреля (обновляется)

08:41

Под ударом - завод взрывчатки: в Дзержинске после атаки БПЛА поднялся дым

08:34

Новый этап ударов по РФ: что меняется для Путинамнение

08:28

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:47

Зеленский сделал важное заявление о фронте и ударах по РФ: что сказал

Реклама
07:04

Война может затянуться: Зеленский назвал тревожный сигнал из Вашингтона

05:50

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026Видео

05:11

Почему на телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: объяснение удивит многих

04:36

Все будет сверкать: копеечное средство удалит жир с кухни

04:30

Сорвут главный куш: какие знаки зодиака скоро вступят в эру большого успеха

04:05

Как отбелить носки без дорогих средств: простая домашняя смесь за копейкиВидео

03:30

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

03:03

Одесса может полностью исчезнуть: ученые предупредили о реальной угрозеВидео

02:32

Как сказать на украинском "снять пелену с глаз" — правильные вариантыВидео

02:05

Гибель человечества: Макс ошеломил прогнозом и спрогнозировал причину

