'Пасхальное перемирие' по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

Главное из новости:
- Дрон РФ попал в скорую помощь в Сумской области во время "перемирия"
- В результате атаки ранены трое медиков
В Сумской области в ночь на 12 апреля российские войска сорвали объявленное на Пасху перемирие, нанеся удар по бригаде экстренной медицинской помощи. В ночной атаке в Глуховской общине оккупанты применили дрон, который попал в машину скорой помощи, направлявшуюся на вызов. Об инциденте сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
По его словам, в результате удара пострадали трое медиков. Всем им оперативно оказали помощь, и их жизни ничего не угрожает.
В своем посте Григоров подчеркнул:
"Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны".
В то же время в Нацполиции сообщили еще об одном раненом мужчине в Свесской общине.
По данным правоохранителей, в течение суток под обстрелами находились Шосткинская городская, Николаевская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Великописаревская и Березовская общины. Повреждены частные дома, складские и хозяйственные помещения, а также транспорт.
Пасхальное "перемирие" — что известно
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов "получили приказ прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период". В то же время подчеркивается, что "войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", — написал Зеленский в Telegram.
Вас может заинтересовать:
- РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины: подробности
- Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ
- Пасхальное перемирие может продлиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФ
О личности: Олег Григоров
Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
