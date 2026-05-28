Генерал США назвал главное условие победы Украины в войне: причем тут Крым

Анна Ярославская
28 мая 2026, 09:05
Страна, которая контролирует Крым, выиграет войну,
Бен Ходжес, Крым
Освобождение Крыма начнется с его изоляции, считает Бен Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы Ходжеса:

  • Высокоточное оружие сделает Крым ловушкой для РФ
  • Керченский мост останется угрозой даже после мира
  • Мир не наступит, пока полуостров удерживает РФ

Оккупированный полуостров Крым является важнейшим местом в российско-украинской войне. Контроль над полуостровом решит исход противостояния. Такое мнение озвучил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью Укринформу.

По его словам, чтобы освободить Крым, Украина должна изолировать его и сделать для россиян невозможным пребывание на полуострове.

"Это звучит немного упрощенно, но первая фаза… до освобождения Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами", - сказал Ходжес.

Он считает, что Украина может поразить каждый квадратный метр Крыма, имея высокоточные средства. Поэтому нужно продолжать бить по аэродромам, остаткам флота, логистике, другим задействованным в войне объектам, чтобы россияне поняли, что они не могут там оставаться и Крым не приносит им никакой пользы.

Крымский мост должен быть разрушен

Ходжес подчеркнул, что важно также перерезать пути в Крым. Дорога на Джанкой и Керченский мост имеют "огромное психологическое влияние".

"Керченский мост уже поврежден и в некоторых местах "дырявый". Это уязвимое место, но он также имеет огромное психологическое влияние. И пока этот мост стоит, даже после того как мир наконец-то согласуют, он будет препятствием для Украины в возможности выходить в Азовское море. Следовательно, этот мост рано или поздно упадет", – считает офицер.

Контроль над Крымом - это путь к победе

Ходжес вынудить россиян уйти из Крыма возможно благодаря общим усилиям с использованием высокоточных средств большой дальности для уничтожения российской нефтегазовой инфраструктуры.

"Я до сих пор уверен, что Крым является важнейшим местом, точкой этой войны. И контролирующая Крым сторона выигрывает войну. Я не могу представить окончание войны и достижение долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым", – сказал экс-командующий.

По его словам, пока Россия контролирует Крым, Украина никогда не сможет выйти в Азовское море, отстроить Мариуполь или Бердянск. Кроме того, в этом случае Россия все еще могла бы препятствовать судоходству из Одессы или Николаева.

"Поэтому вопрос Крыма должен быть решен", – сказал Ходжес.

Ситуация в Крыму - последние новости

Как писал Главред, после ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма у оккупационных войск страны-агрессора России на Херсонском направлении начались серьезные проблемы. Агенты партизанского движения "Атеш" рассказали, что российские подразделения в районе Голой Пристани столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов.

В РФ признают, что украинские силы усилили удары по логистике российских войск на юге Украины, фактически нарушая снабжение оккупационных группировок в Запорожской и Херсонской областях, а также на подступах к Крыму.

Отмечается, что под огневым контролем оказалась ключевая сухопутная артерия РФ — трасса Ростов–Джанкой, которая используется для переброски техники, топлива и грузов на оккупированные территории.

По сообщениям пропагандистских каналов, на оккупированных территориях фиксируется дефицит отдельных товаров и перебои с топливом, которое продается с ограничениями. Таким образом, проблемы с логистикой уже затрагивают повседневную жизнь населения.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Может ли Украина уничтожить Крымский мост: мнение эксперта

Страна-агрессор Россия сосредоточила на защите Крымского моста практически все доступные средства, однако даже масштабные оборонительные меры не исключают возможности его поражения — особенно если операция тщательно подготовлена и проходит в условиях строгой секретности. Об этом заявил генерал-майор запаса и бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

По его мнению, разрушение Крымского моста могло бы создать серьезные логистические проблемы для российских войск, фактически нарушив транспортное сообщение с Крымом. Он предположил, что Россия вряд ли сможет оперативно решить такую проблему, если она возникнет.

"Проблема не только в том, что мост может остановиться. У них нет возможностей, которые были у Украины, нет парома, десантных кораблей, которые они стянули со всех флотов. Все это в комплексе - огромная проблема для них", - считает эксперт.

О персоне: Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

