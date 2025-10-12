Как Украина может уничтожить Крымский мост: генерал СБУ раскрыл сценарий

Россия сосредоточила на защите моста практически все доступные средства, напомнил Виктор Ягун.

https://glavred.info/ukraine/kak-ukraina-mozhet-unichtozhit-krymskiy-most-general-sbu-raskryl-scenariy-10705820.html Ссылка скопирована

Как Украина может уничтожить Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Главное из заявлений Ягуна:

Обеспечить полную неуязвимость моста россиянам так и не удалось

Масштабные оборонительные меры не исключают возможности его поражения

По словам Виктора Ягуна, генерал-майора запаса и бывшего заместителя главы СБУ (2014–2015 гг.), Крымский мост с самого начала был для России стратегическим объектом, в который были вложены значительные ресурсы для его защиты. Несмотря на это, обеспечить полную неуязвимость сооружения россиянам так и не удалось.

В комментарии для Радио Свобода Ягун подчеркнул, что Россия сосредоточила на защите моста практически все доступные средства, однако даже масштабные оборонительные меры не исключают возможности его поражения — особенно если операция тщательно подготовлена и проходит в условиях строгой секретности.

видео дня

"Там есть и морской компонент, и противовоздушный, и противоракетный. И были развернуты крупные подразделения. То есть мост, по их мнению, был действительно защищен", - рассказал он.

Собеседник отметил, что успешный удар по мосту стал возможен благодаря креативному подходу украинских спецслужб, при этом планированием занимался крайне узкий круг людей, что помогло сохранить операцию в тайне.

/ Инфографика: Главред

По мнению Ягуна, разрушение Крымского моста могло бы создать серьезные логистические проблемы для российских войск, фактически нарушив транспортное сообщение с Крымом. Он предположил, что Россия вряд ли сможет оперативно решить такую проблему, если она возникнет.

"Проблема не только в том, что мост может остановиться. У них нет возможностей, которые были у Украины, нет парома, десантных кораблей, которые они стянули со всех флотов. Все это в комплексе - огромная проблема для них", - считает эксперт.

Как может быть разрушен Крымский мост: мнение эксперта

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики имени С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь рассказал о сейсмических угрозах, Серьёзную угрозу также представляет Крым и акватория Чёрного моря. Он добавил, что если в Крыму произойдёт землетрясение силой 7–8 баллов, Крымский мост может быть разрушен, так как построен на геологически нестабильной территории с разломами и грязевыми вулканами.

Удары по Крымскому мосту – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Украина снова атаковала Крымский мост. Спецоперацию провела СБУ. В результате взрыва были существенно повреждены подпорки опор эстакады.

Позже СБУ показала фрагмент видео взрыва на Крымском мосту. В спецслужбе уточнили, что в рамках операции была взорвана одна из опор главного пролета переправы. Было применено около 1100 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

В Военно-морских силах Украины заявили, что СБУ поразила сложный элемент Крымского моста вблизи Керчь-Еникальского канала. Удар по этой части может привести к серьезным последствиям для эстакады.

Другие новости:

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред