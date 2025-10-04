Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Серьёзную угрозу также представляет Крым и акватория Чёрного моря, подчеркнул Дмитрий Гринь.

Названы опасные зоны землетрясений / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

Большая часть ощутимых на территории Украины землетрясений приходит из Вранчанской зоны

Серьёзную угрозу представляет Крым и акватория Чёрного моря

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики имени С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь рассказал о сейсмических угрозах, актуальных для Украины.

Он отметил, что большая часть ощутимых на территории Украины землетрясений приходит из Вранчанской зоны (Румыния).

По его словам, при мощных толчках с эпицентром в этом районе первые сейсмические волны достигают Киева примерно через две минуты, а наиболее разрушительные — через пять. В качестве примера учёный напомнил о землетрясении 1977 года, когда в столице от подземных колебаний качались высотные здания.

Серьёзную угрозу также представляет Крым и акватория Чёрного моря. Землетрясение в этом регионе в 1927 году привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. По словам Гриня, с тех пор прошло почти сто лет — а это типичный временной интервал для повторения сильных сейсмических событий в этом районе. Он добавил, что если в Крыму произойдёт землетрясение силой 7–8 баллов, Керченский мост может быть разрушен, так как построен на геологически нестабильной территории с разломами и грязевыми вулканами.

/ Инфографика: Главред

Карпатский регион также относится к сейсмоактивным зонам. Здесь происходят неглубокие разломные землетрясения, которые хорошо ощущаются местными жителями, но из-за малой глубины не распространяются далеко.

Кроме того, очаги сейсмической активности зафиксированы на территории Украинского кристаллического щита, в частности в Полтавской области.

Гринь подчеркнул, что военные действия и обстрелы не оказывают влияния на природную сейсмическую активность. Энергии взрывов недостаточно для провоцирования землетрясений. Однако повреждённые здания становятся более уязвимыми, и даже умеренные толчки могут привести к тяжёлым последствиям.

Катастрофические землетрясения: что говорят ученые

Одним из самых впечатляющих примеров в истории считается землетрясение в районе Нью-Мадрида, произошедшее в 1812 году. По современным оценкам, его магнитуда находилась в диапазоне от 7,5 до почти 9 баллов. Это природное явление было крайне разрушительным: в некоторых местах река Миссисипи изменила направление течения, а сейсмические волны охватили территорию более 2,5 миллионов квадратных километров. Если бы аналогичное землетрясение произошло в наши дни, города, построенные на неустойчивых песчаных грунтах, такие как Мемфис и Сент-Луис, рисковали бы буквально уйти под землю.

Ранее сообщалось о том, что Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения. Учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс.

Напомним, что во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

