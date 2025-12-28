Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

Главное из новости:
- Угнев - самый маленький город Украины с населением менее тысячи человек
- Город имеет средневековую историю и когда-то был центром ремесел
- Сегодня Угнев приходит в упадок, но сохраняет уникальные архитектурные памятники
В то время, когда мегаполисы соревнуются количеством жителей и высотой небоскребов, на западе Украины есть город, который можно пройти пешком за несколько минут.
Это Угнев - официально самый маленький город страны, расположенный всего в трех километрах от польской границы, пишет сайт 032.ua.
Город со средневековыми корнями
Угнев имеет менее тысячи жителей, но статус города сохраняет еще с XIV века. Первое упоминание о нем датировано 1360 годом, а в XV веке он получил Магдебургское право. Когда-то Угнев был центром ремесел и торговли, известным на всю Галичину благодаря особым "сапогам-угневцам" - теплым изделиям местных мастеров с яркой окантовкой.
В начале ХХ века здесь проживало около 5 тысяч человек - украинцы, поляки и евреи. Однако после территориальных изменений между СССР и Польшей город почти опустел: украинцев депортировали, поляки выехали, а еврейская община исчезла.
Архитектурные памятники
Прогулка по Угневу напоминает путешествие в прошлое. Среди узких улочек и старой застройки можно увидеть:
Костел XVII века в стиле барокко, ныне заброшенный, но все еще величественный.
Церковь Рождества Богородицы с колокольней XVIII века.
Остатки синагоги, еврейского кладбища и гимназии начала ХХ века.
Настоящее время
Сейчас Угнев находится в состоянии упадка: архитектура разрушается, а богатая история постепенно забывается. Но несмотря на это, город остается уникальным примером пограничного поселения с глубокими культурными корнями, которое стоит внимания туристов и исследователей.
Вас может заинтересовать:
- Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил
- Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город Украины
- Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины
Об источнике: 032.ua
032.ua - региональный украинский онлайн-портал, освещающий новости и события Львова и Львовской области. Публикует оперативные новости, аналитику, афиши, социальные и городские темы, а также полезные сервисы для жителей региона.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред