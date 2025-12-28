Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

Здесь не найдешь ни многоэтажек, ни торговых центров, зато есть особая атмосфера приграничного городка с многовековой историей.

https://glavred.info/culture/ego-mozhno-oboyti-za-neskolko-minut-gde-raspolozhen-samyy-malenkiy-gorod-ukrainy-10727492.html Ссылка скопирована

Что известно о городе Угнев / Колаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

видео дня

Угнев - самый маленький город Украины с населением менее тысячи человек

Город имеет средневековую историю и когда-то был центром ремесел

Сегодня Угнев приходит в упадок, но сохраняет уникальные архитектурные памятники

В то время, когда мегаполисы соревнуются количеством жителей и высотой небоскребов, на западе Украины есть город, который можно пройти пешком за несколько минут.

Это Угнев - официально самый маленький город страны, расположенный всего в трех километрах от польской границы, пишет сайт 032.ua.

Город со средневековыми корнями

Угнев имеет менее тысячи жителей, но статус города сохраняет еще с XIV века. Первое упоминание о нем датировано 1360 годом, а в XV веке он получил Магдебургское право. Когда-то Угнев был центром ремесел и торговли, известным на всю Галичину благодаря особым "сапогам-угневцам" - теплым изделиям местных мастеров с яркой окантовкой.

В начале ХХ века здесь проживало около 5 тысяч человек - украинцы, поляки и евреи. Однако после территориальных изменений между СССР и Польшей город почти опустел: украинцев депортировали, поляки выехали, а еврейская община исчезла.

Архитектурные памятники

Что посмотреть в Угневе / Фото: wikipedia

Прогулка по Угневу напоминает путешествие в прошлое. Среди узких улочек и старой застройки можно увидеть:

Костел XVII века в стиле барокко, ныне заброшенный, но все еще величественный.

Церковь Рождества Богородицы с колокольней XVIII века.

Остатки синагоги, еврейского кладбища и гимназии начала ХХ века.

Настоящее время

Сейчас Угнев находится в состоянии упадка: архитектура разрушается, а богатая история постепенно забывается. Но несмотря на это, город остается уникальным примером пограничного поселения с глубокими культурными корнями, которое стоит внимания туристов и исследователей.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 032.ua 032.ua - региональный украинский онлайн-портал, освещающий новости и события Львова и Львовской области. Публикует оперативные новости, аналитику, афиши, социальные и городские темы, а также полезные сервисы для жителей региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред